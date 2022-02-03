Частное предприятие вырубило 10 деревьев на территории махалли «Амир Темур» в Асакинском районе Андижанской области, сообщила пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана.





По данным комитета, предприниматель не обращался в Центр государственных услуг за разрешением на вырубку деревьев. Не было получено заключение природоохранного органа и решение хокимията.

Фото: Kun.uz.

По данным Kun.uz, среди спиленных деревьев были каштан, ель и эльдарская сосна.

В середине января «Газета.uz» сообщала о незаконной вырубке 12 эльдарских сосен, входящих в перечень ценных сортов деревьев, на территории Андижанского областного перинатального центра.

Указом президента от 30 декабря в стране объявлен бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Несмотря на это, случаи незаконной вырубки продолжаются.