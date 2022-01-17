Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил дополнительные подробности вырубки деревьев в Андижане.

15 ноября Управление благоустройства Андижана вырубило 12 деревьев на территории областного перинатального центра. Областная администрация опровергла сообщения о том, что вырубить деревья приказал хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов.

По данным Госкомэкологии, в перинатальном центре вырублено 12 эльдарских сосен (Pinus eldarica) с нарушением требований моратория и закона «Об охране и использовании растительного мира». Этот вид включён в перечень ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд «как очень красивое декоративное дерево».

По результатам предварительного изучения, вырубка деревьев на участке не была согласована с природоохранным органом в установленном законодательством порядке и не было получено заключение и разрешение Управления по экологии и охране окружающей среды.

«Строительный проект включён в Государственную инвестиционную программу, и руководство организации обратилось в Центр государственных услуг за разрешением на вырубку деревьев на его территории. Но, не дожидаясь результатов обращения, [организация] самовольно и с нарушением закона ночью совершила ужасное правонарушение», — говорится в сообщении.





В ходе изучения выявлено, что диаметр вырубленных деревьев варьируется от 12 см до 40 см.

«В результате незаконной рубки деревьев был нанесен большой ущерб растительному миру. Документы по факту правонарушения будут переданы в правоохранительные органы в порядке, установленном законодательством», — отметили в Госкомэкологии.

Сосна эльдарская обладает высокими санитарно-гигиеническими качествами: 1 га её насаждений задерживает 335 тонн пыли за год (в 34 раза больше, чем лиственные породы), от 431,3 до 6797,5 мг/кг фтористых соединений и от 0,009 до 2,74 мг/кг пестицидов в зависимости от степени загрязнения среды.

Указом президента от 30 декабря в стране объявлен бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Несмотря на это, случаи незаконной вырубки продолжаются.