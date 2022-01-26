В связи с длительным отключением электроэнергии 25 января была временно приостановлена работа 64 месторождений Газлийского, Шуртанского и Мубарекского нефтегазодобывающих управлений компании «Узбекнефтегаз». Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Худудгазтаъминот».

Это привело к падению давления в магистральных газопроводах компании «Узтрансгаз» и местных сетях «Худудгазтаъминот». Сейчас в ряде районов города Ташкента, Ферганской долины, Сурхандарьинской и Ташкентской областей наблюдается снижение давления природного газа либо его отсутствие.

«Принимаются все необходимые меры для восстановления давления и подачи природного газа потребителям», — говорится в сообщении.

По адресам, где в настоящее время наблюдается отсутствие газа либо снижение давления при его подаче, необходимо выключить всё газоиспользующее оборудование и проверить помещение на отсутствие запаха газа. При необходимости можно позвонить в колл-центр по номеру 1104 либо в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104.

Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что нарушение технологических процессов на газовых месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах привело к снижению добычи газа.

По этой причине на тепловых электростанциях наблюдается снижение давления газа, что негативно сказывается на объёме выработки электроэнергии.

По информации источника «Газеты.uz», Сырдарьинская ТЭС сейчас производит только 800 МВт, Талимарджанская и Туракурганская ТЭС не работают из-за отсутствия газа.

«Исходя из существующих производственных мощностей, электроэнергия в некоторые регионы страны подаётся попеременно. Всё ещё принимаются необходимые меры для устранения проблем и сбоев в энергосистеме», — отмечается в сообщении.

С учётом сложившейся ситуации жителей просят «рационально использовать энергоприборы в доме и без надобности не включать дополнительные электрические устройства». «Эти усилия помогут обеспечить большее количество потребителей электроэнергией», — сообщили в Минэнерго.