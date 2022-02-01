В понедельник в Узбекистане было подтверждено 1015 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днём ранее этот показатель составил 1089. Он снижается с 22 января, когда был зафиксирован пик — 1478 случаев.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 224 тысячи.

В Ташкенте в последний день января было выявлено 503 случая, что на 31 больше, чем днём ранее — 472.

При этом в Ташкентской области количество случаев заметно снизилось — со 116 до 78. Снижение также отмечено в других областях: в Ферганской — 94 случая (109), в Самаркандской — 58 (62), в Каракалпакстане — 43 (53), в Сурхандарьинской области — 42 (49). В других регионах зарегистрировано от 17 (Навоийская) до 29 (Бухарская область) случаев.

Количество случаев пневмонии, подтверждённых в понедельник, составило 196 (в воскресенье — 203).

В течение дня зарегистрировано 4 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1568.