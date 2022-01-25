В Узбекистане планируется отменить налоговые льготы, применяемые при ввозе товаров за счёт займов международных финансовых институтов (МФИ) и международных займов правительственных организаций (МЗПО). Об этом «Газете.uz» сообщил заместитель министра финансов Дилшод Султанов.

На сегодняшний день, согласно Налоговому кодексу, ввоз товаров, а также оборот по реализации товаров (услуг), приобретаемых за счёт займов МФИ и МПЗО, освобождается от налогообложения.

Дилшод Султанов заявил, что Минфин разрабатывает меры по отмене этих льгот, которые «влияют на принятие бизнес-решений и конкуренцию».

«Есть такая льгота, которая предоставляет право импортёру ввозить товары без уплаты НДС и таможенных пошлин, если это осуществляется за счёт средств международных финансовых институтов. Это льгота предусмотрена и [Налоговым] кодексом… Но есть другая ситуация, когда эти деньги выделяются не напрямую хозсубъектам, например, для реорганизации тех или иных мощностей, а через коммерческие банки на развитие предпринимательства», — отметил он.

«Если вы платите за свой счёт, а я взял льготный кредит, то вы платите все таможенные платежи, а я ничего не плачу. И принятие бизнес-решений становится очень простым: я стараюсь получить кредит, чтобы получить льготу. Так быть не должно», — подчеркнул замминистра.

Дилшод Султанов уточнил, что Минфин провёл переговоры с МФИ по этому вопросу.

«Да, были взяты определённые обязательства перед международными финансовыми институтами. Сейчас мы с ними всё отработали, проработали, и мы хотим это предложить. Это стоит серьёзных денег (с учётом частичного зачёта НДС). Мы посчитали 470 млрд сумов в расчёте на полгода. Думаю, что мы к этому в совокупности придём», — сказал он.

Ранее мы писали, что председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов сообщил об отсрочке отмены политики льготного кредитования из-за пандемии коронавируса. В 2021 году 24,6% кредитов было выдано на льготных условиях, что в два раза меньше показателя 2018 года. При этом доля проблемных кредитов в структуре льготного кредитного портфеля остаётся на высоком уровне.