Узбекистан не смог отменить практику выдачи кредитов по льготным процентным ставкам из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Указом президента от 18 ноября 2019 года (УП-5877) было предусмотрено, что с 1 января 2021 года отменяется практика выдачи льготных кредитов с предоставлением банкам права самостоятельного определения процентных ставок с внедрением, при необходимости, механизмов компенсации части процентных расходов.

Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса государство продолжило политику льготного кредитования.

«К сожалению, из-за ситуации с пандемией пришлось отсрочить [отмену этой практики]. Доля льготных кредитов в общем кредитном портфеле продолжает снижаться… Если бы не пандемия, мы бы давно отказались от политики льготного кредитования», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

По данным главы ЦБ, на сегодняшний день остаток льготных кредитов в портфеле составляет 32%, а в 2021 году 24,6% кредитов выдано на льготных условиях, когда как в 2018 году этот показатель составлял 49,1%.

«Во всём мире есть система выдачи льгот. Выдача этих льгот осуществляется не через низкие проценты, а через компенсацию процентных выплат со стороны государства. В этом году нам поручено расширить использование этого механизма… С этого года государство не выделяет дополнительные ресурсы на программы семейного предпринимательства и других, то есть за счёт возврата ранее выданных ресурсов мы продолжаем процесс выдачи кредитов через банки», — заявил он.

Мамаризо Нурмуратов отметил, что в структуре льготных кредитов доля проблемных кредитов (NPL) составляет 18%. Для сравнения на 1 декабря доля NPL в общем кредитном портфеле банковского сектора составляет 5% (частные банки) и 5,7% (банки с госдолей).

Согласно данным ЦБ за сентябрь, средняя процентная ставка по льготным кредитам в сумах составляет 11,4%, что на 82,4% дешевле рыночных (20,4%) и на 22,8% ниже основной ставки ЦБ.

Напомним, в четверг правление Центробанка оставило основную ставку на уровне 14%. В ЦБ отметили, что главным фактором инфляции в прошедшем году был значительный рост цен на продовольственные и топливно-энергетические товары.