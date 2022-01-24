Профессиональный боксёр из Узбекистана Шохжахон Эргашев (21−0, 19 КО) объявил о завершении карьеры. Об этом он написал на своей странице в Instagram 24 января.

«Я долгое время не бывал дома, и мой отец попросил меня приехать. По приезду мы много разговаривали с отцом, вспоминали наш, хоть и не длинный, путь. Мне 29, и впервые отец попросил меня остановить свою деятельность в спорте. В жизни все имеет конец, и спорт тоже не бесконечен», — заявил 29-летний спортсмен.

Уроженец Ферганской области сообщил, что «открывает новую главу в своей жизни».

«Я не брошу бокс полностью, и, если в один день я вновь окажусь на ринге это будет только лишь для меня самого. Хочу попробовать себя в другой отрасли, но это точно не будет спорт», — написал он.

В последний раз Шохжахон Эргашев поднимался на ринг 12 декабря и нокаутировал 40-летнего таиландца Аэккауе Каумане в первом же раунде. Вечер бокса организовал сам Шохжахон Эргашев. Издание Wrestlingua предполагало, что узбекистанец вынужден проводить такие шоу из-за конфликта с промоутером Дмитрием Салитой (Salita Boxing).

Наличие конфликта подтвердил и сам спортсмен своей публикацией в Instagram.

«Salita_promotions, хватит уже, давай ускоримся и договоримся, чтобы я мог показать свои способности всему миру. Я уверен, ты знаешь мой потенциал. Мой отец все чаще требует у меня пояс чемпиона. Ты ведь знаешь: слово моего отца — закон, а его желание — главный приоритет для меня. Ну что, договоримся?», — написал он 18 января.

Фото: shohjahonergashev_official / Instagram.

Ещё в сентябре прошлого года Шохжахон Эргашев должен был выступить в Санкт-Петербурге (Россия) в главном событии шоу «Короли нокаутов V: Кулак Ярости». Дмитрий Салита отмечал, что у него эксклюзивные права на бои проспекта, а о поединке в Питере он ничего и не знал. По этой причине промоутер незамедлительно обратился в суд: подал федеральный иск, получил решение — бойцу принимать участие в шоу в России запрещено.

Как сообщает промоутер, он вёл переговоры об участии бойца в ноябре в новом шоу Ring City на канале NBC. Именно по этой причине он незамедлительно отреагировал на нарушение боксёром и менеджером Олегом Богдановым контрактных условий.

Шохжахон Эргашев провёл 21 бой за свою профессиональную карьеру и во всех одержал победу, из них 19 — нокаутами. По состоянию на декабрь 2021 года он занимал 4 место в рейтинге IBF/USBA, 10 — в рейтинге WBA, 11 — WBO.