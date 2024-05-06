В 10:41 понедельника на территории Ургутского района Самаркандской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 4, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Глубина очага составила 10 км. Расстояние до Ташкента — 263 км в юго-западном направлении.

В Ургутском районе подземные толчки ощущались с силой 2−3 балла, в Тайлакском, Булунгурском и Самаркандском районах — 2 балла, в Китабском и Шахрисабзском районах соседней Кашкадарьинской области — также 2 балла.