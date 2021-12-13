Профессиональный боксёр из Узбекистана Шохжахон Эргашев (21−0, 19 КО) 11 декабря в рамках вечера бокса в Ташкенте победил 40-летнего представителя Таиланда Аэккауе Каумане (23−14, 7 КО).

Бой завершился уже в первом раунде — после серии точных ударов и пропущенного апперкота в челюсть таиландский боксёр упал и не смог продолжить поединок. Несмотря на оказанную медицинскую помощь в ринге Каумане не удалось встать на ноги, его унесли на носилках.





Вечер бокса организовал сам Шохжахон Эргашев. Издание Wrestlingua предполагает, что узбекистанец вынужден проводить такие шоу из-за конфликта с промоутером Дмитрием Салитой (Salita Boxing).

Ещё в сентябре прошлого года Шохжахон Эргашев должен был выступить в Санкт-Петербурге (Россия) в главном событии шоу «Короли нокаутов V: Кулак Ярости». Дмитрий Салита отмечал, что у него эксклюзивные права на бои проспекта, а о поединке в Питере он ничего и не знал. По этой причине промоутер незамедлительно обратился в суд: подал федеральный иск, получил решение — бойцу принимать участие в шоу в России запрещено.

Как сообщает промоутер, он вёл переговоры об участии бойца в ноябре в новом шоу Ring City на канале NBC. Именно по этой причине он незамедлительно отреагировал на нарушение боксёром и менеджером Олегом Богдановым контрактных условий.

В июне Шохжахон Эргашев также победил в первом раунде танзанийца Салиму Женго.

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