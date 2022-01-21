Министерство энергетики Кыргызстана и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности. Подписание состоялось на полях всемирной выставки EXPO 2020 в Дубае 20 января, сообщает «Росатом».

В рамках меморандума, подписанного министром энергетики Кыргызстана Доскулом Бекмурзаевым и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым, стороны выражают заинтересованность в развитии сотрудничества по сооружению атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Кыргызстана.

Документ также предполагает содействие стране в развитии ядерной инфраструктуры и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.

«Декарбонизация и развитие экологически чистых источников энергии является актуальной мировой тенденцией, от которой Кыргызстан не хочет оставаться в стороне. Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество с Госкорпорацией „Росатом“ откроет новые горизонты для развития энергетики, экономики и промышленности нашей страны», — отметил заместитель министра энергетики Кыргызстана Тилек Айталиев.

«Реализация проектов атомных станций малой мощности является одним из важнейших приоритетов Госкорпорации „Росатом“, которые в будущем значительным образом изменят энергобаланс многих стран мира и внесут вклад в развитие удалённых территорий с замкнутыми энергосистемами. Сооружение подобной атомной станции в Киргизии будет не только способствовать энергонезависимости страны, но и повлияет на качество жизни населения и развитие научно-технического потенциала всего региона Центральной Азии», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Строительство АЭС рассматривается также в Узбекистане и Казахстане.

В декабре 2017 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Помимо строительства АЭС, оно предполагает создание национальной инфраструктуры и подготовку кадров для атомной энергетики.

Узбекистан и «Росатом» должны были подписать контракт на строительство до конца 2019 года и начать работы на приоритетной площадке — на побережье озера Тузкан в Джизакской области — в начале 2020 года. Однако сообщений о подписании документа пока не было. В конце прошлого года посол России Олег Мальгинов сообщал, что проект активно обсуждается.

Весной 2019 года Россия предложила Казахстану построить атомную электростанцию. Летом того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что строительство АЭС пока не планируется, а если это понадобится, то вопрос будет обязательно обсуждён с народом посредством референдума.