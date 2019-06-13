Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал провести референдум, если в Казахстане понадобится строительство атомной электростанции, сообщило издание Tengrinews.kz.

«Строительство атомной электростанции пока не планируется. Если понадобится, то обязательно будем этот вопрос обсуждать с народом. Если понадобится, то проведем референдум. Вы знаете, Казахстан признан как лидер движения нераспространения ядерного оружия, благодаря историческому решению нашего первого президента Нурсултана Назарбаева, который закрыл Семипалатинский ядерный полигон», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в резиденции Акорда.

В начале апреля президент России Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров заявил, что Россия предложил построить в Казахстане атомную электростанцию. Как сообщил тогда журналистам заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, площадкой для возможной АЭС определили район поселка Улкен Алма-Атинской области.

Глава республики отметил, что вопрос энергоресурсов важен, но не настолько, как вопрос развития транспортной инфраструктуры.

«На следующий год Казахстан планирует получить пять миллиардов доходов от участия или членства в «Шелковом пути», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан имеет опыт использования у себя атомной энергетики. В 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау) был пущен первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 установленной электрической мощностью 350 мегаватт. Часть тепловой мощности реакторной установки использовалась для выработки электроэнергии, остальная шла на опреснение морской воды. Этот энергоблок проработал до 1998 года — на пять лет дольше проектного срока.

Вопрос строительства АЭС также актуален в Узбекистане. В конце мая территория вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области выбрана приоритетной площадкой размещения атомной электростанции в Узбекистане.

При строительстве атомной электростанции будут использованы российские нормативыю. Это решение властей Узбекистана поддержали эксперты МАГАТЭ.