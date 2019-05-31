Приоритетной площадкой размещения атомной электростанции в Узбекистане определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер в Джизакской области, сообщила пресс-служба агентства «Узатом».

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Напомним, с августа 2018 года по март 2019 года проведен первый этап комплексных инженерно-изыскательных работ на потенциальных площадках размещения АЭС на четырех площадках в Навоийской и Бухарской областях в районе водохранилища Тудакуль и трех площадках в Джизакской области, вблизи озера Тузкан.

«С учетом результатов изысканий, инженерно-технической и экономической целесообразности и на основании решения объединенного заседания Республиканской рабочей группы по координации реализации проекта по строительству атомной электростанции на территории Республики Узбекистан и Научно-технического и экспертного совета Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики Узбекистан, а также мнений специалистов и заключения международных экспертов — приоритетной площадкой размещения атомной электростанции определена площадка вблизи озера Тузкан Айдар-Арнасайской системы озер Джизакской области», — говорится в сообщении.





На сегодняшний день продолжается второй этап — проведение инженерно-изыскательских работ для лицензирования и утверждения выбранной площадки.

Для ускорения начала реализации проекта 17 мая был подписан контракт с предприятием «Aтомстройэкспорт», входящим в инжиниринговый дивизион корпорации «Росатом», на проведение инженерно-изыскательских работ под разработку технического проекта.





Начата разработка программы проведения инженерных изысканий под технический проект, а также мобилизация персонала и техники.