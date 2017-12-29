Правительства Узбекистана и России в пятницу в Ташкенте заключили Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. От имени правительства Узбекистана документ подписал заместитель премьер-министра Нодир Отажонов, с российской стороны — генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Как сообщила пресс-служба «Росатома», соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между странами в области мирного использования атомной энергии.
Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества определены такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла, разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы страны; рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.
Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.
2 ноября в ходе визита в Узбекистан премьер-министра России Дмитрия Медведева были подписаны меморандум о сотрудничестве Академией наук Узбекистана и «Росатомом», а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между Институтом ядерной физики АН и Топливной компанией «Росатома» «ТВЭЛ».
После подписания соглашения глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил: «Наше предложение — строить здесь, в Узбекистане, станцию из двух блоков поколения „три плюс“ ВВЭР-1200 в те сроки, которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя. Наш опыт строительства таких станций весьма солидный».
По его словам, для Узбекистана возможный проект будет иметь огромное значение — страна сможет диверсифицировать энергетический комплекс и создать большие возможности для энергетической безопасности. Алексей Лихачев добавил, что российская сторона готова начать готовить специалистов Узбекистана за свой счет.
Умид Назиркулов
Более чем актуально с учетом хороших собственных запасов урановых месторождений.
Максадбек Бобохонов
Пол века тому надо было строится атомным реакторам. Надеюсь только на добросовестное строительство и эксплуатацию. Нам не нужен Чернобыль или Фукусима
Anvar Nazir
Полвека тому назад, предложение тогдашних руководителей Узбекистана о строительстве АЭС было отвергнуто Комиссией АН СССР во главе с Академиком Курчатовым. Сейсмопасность была главной причиной и пример Фукусимы когда современная АЭС оказалась уязвимой перед природным катаклизмом подтвердило правоту того отказа. Первая причина почему нам АЭС ненужен это расположение нашей страны в зоне геологического риска, мы находимся в сейсмопасной зоне. Это требует оснащение наших АЭС дополнительными опциями, что сведёт на нет так называемую дешевизну атомной энергетики, чем так любят хвастаться сторонники этого вида генерации энергии. Второе: Человеческий фактор, а с ним у нас часто, хронически плохо. Это увы так. Гарантии, что в наших условиях эти риски будут минимизированы очень и очень малые. При работе в нормальном режиме АЭС производит радиоактивные отходы- вода, охлаждающая турбины реакторов, обычно просто сбрасывается в ближайшие водоемы, а радиоактивный пар и другие газы выходят в атмосферу. А образующиеся в процессе выработки энергии радиоактивные отходы просто напросто загрязняют окружающую среду. Для охлаждения турбин, кстати, нужно немало воды, а её как известно у нас и так мало, это особенность нашего региона и многолетний итог хлопковой монополии. Кстати один российский специалист по атомной энергетике на моё возражению по поводу воды, просто поразил меня заявив, что озеро Айдаркуль типа можно использовать для этого, воду брать для охлаждения, а потом вновь обратно сливать. То есть Арала вероятно нам мало. Ещё проблема, как быть с отработанными ядерными отходами? нужны территории, немалые для складирования этих отходов. У нас это есть? мало того, у нас есть хранилища бутифоса которые и так являются для нас проблемой, а хранилища отработанного ядерного топлива не сравнить по объёму с указанными хранилищами бутифоса. Потом, мы экспортёр урана, США, Южная Корея, Индия покупают у нас уран. Мы получаем немалую выгоду продавая уран и наполняя бюджет твёрдой валютой. Если же уран наш будет идти на внутренний энерго. рынок, то во первых мы лишимся колоссальных валютных поступлений за продажу урана. Газ, хлопок это экспортные продукты уступающие по выгодности, урану. Что касается российских специалистов, то недавняя неясная и весьма странная история с рутением в Сибири напомнило нам про Чернобыль. Да, что там российские, японские специалисты не смогли предвидеть риски и допустили ошибки при строительстве и эксплуатации Фукусимы. Итог: Нам это не нужно! Давайте всё же инвестировать в ВИЭ, это самый оптимальный и приемлемый источник энергии в наших непростых во всех отношениях условиях. И не будем выходить за рамки здравого смысла.
Boom 338
Анвар Назир, никто не предлагает строить АЭС в Ташкенте или в других пркдгорных районах и/или областях, можно и нужно строить их недалеко от самих месторождений топлива, т.е где-нибудь в Учкудуке или совсем далеко, где-нибудь на плато Устюрт, но первый вариант ввиду отдаленности от непосредственно населенных пунктов и при этом границ я считаю более обдуманным решением, + энергию можно будет легче распределять сразу по всему Узбекистану из его центра, нежели от восточной к западной части, попутно будет развиваться инфраструктура в отдаленных районах нашей Республики
ddd ddd
А правительство Германии намерено к концу 2022 года закрыть все свои атомные электростанции.
Anvar Nazir
Boom 338 Вы прочли мой комментарий? Атомная энергетика это очень и очень ответственная вещь! очень сложная и каждый мелкий риск будет равен большой катастрофе. Если этот риск не предвидеть! Человеческая халатность в наших условиях это проблема! вы можете возразить мол это всегда и везде есть. Но применительно к Атомной Энергетике это одна из важных вещей! я не верю, что мы сможем сами скрупулёзно обеспечивать безопасность любой АЭС! Учкудук, ок, но отходы куда складировать? куда сливать воду отработанную которая полна радиоактивных отходов? очищать? о, ну это просто невозможно! или территория рядом с Учкудуком для вас может служить меcтом для сброса отходов? а захоронения ядерных отходов? Устюрт? Учкудук? почему? вам не жалко превращать эти территории в место для свалки ядерных отходов? и потом это очень дорого. Cтанция обеспечивающая всю страну или даже половину её энергией будет потреблять много урана и отходы соответственно будут немалыми и как следствие территория для захоронения отходов должна быть очень большой. Зачем, даже если это отдалённая территория, превращать её в место захоронения таких и такого объёма отходов? Потом для охлаждения потребляется немало воды, у нас же любой объём воды ценен! к 2050 году таяние ледников Тянь-Шаня вообще может создать для нас немало сложных проблем с потреблением воды. Инфраструктура в отдалённых регионах будет развиваться когда эти территории получат комплексные меры по развитию каждого из отдалённых регионов. Не нужно мыслить по принципу, строим АЭС или один градообразующий завод и вокруг него вырастут города. Это уже 20 век, сейчас же нужные более сложные, экологически ответственные и многоплановые, гибкие меры. Энергию нужно вырабатывать на месте, идея президента о малых ТЭЦ самая оптимальная. Плюс энергосберегающее жильё тоже должно стать широкой практикой в строительстве социального жилья. Это мировая тенденция.