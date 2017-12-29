Правительства Узбекистана и России в пятницу в Ташкенте заключили Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. От имени правительства Узбекистана документ подписал заместитель премьер-министра Нодир Отажонов, с российской стороны — генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Как сообщила пресс-служба «Росатома», соглашение создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между странами в области мирного использования атомной энергии.

Перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества определены такие направления, как создание и совершенствование национальной инфраструктуры и подготовка кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла, разведка и разработка урановых месторождений с изучением минерально-сырьевой базы страны; рекультивация урановых хвостохранилищ, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве, научные и фундаментальные исследования.

Соглашение предполагает формирование совместных рабочих групп для выполнения конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и симпозиумов.

2 ноября в ходе визита в Узбекистан премьер-министра России Дмитрия Медведева были подписаны меморандум о сотрудничестве Академией наук Узбекистана и «Росатомом», а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между Институтом ядерной физики АН и Топливной компанией «Росатома» «ТВЭЛ».

После подписания соглашения глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил: «Наше предложение — строить здесь, в Узбекистане, станцию из двух блоков поколения „три плюс“ ВВЭР-1200 в те сроки, которые узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя. Наш опыт строительства таких станций весьма солидный».

По его словам, для Узбекистана возможный проект будет иметь огромное значение — страна сможет диверсифицировать энергетический комплекс и создать большие возможности для энергетической безопасности. Алексей Лихачев добавил, что российская сторона готова начать готовить специалистов Узбекистана за свой счет.