Проект по строительству атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане интенсивно обсуждается на уровне экспертов двух стран, заявил в понедельник посол России в стране Олег Мальгинов.

Напомним, контракт на строительство АЭС планировалось подписать до конца 2019 года, а начать работы на приоритетной площадке, которой было выбрано побережье озера Тузкан в Джизакской области, — в начале 2020 года. Однако по сей момент сообщений о подписании документа не было.

Посол России отметил, что в реализации проекта есть «определенные сложности с точки зрения технических моментов».

«Здесь возникла масса технических вопросов. Сначала план был один по реактору, но возникли определенные мнения других ученых, что, может быть, не всегда с водой здесь все просто обстоит, может быть, другой тип реактора ставить», — сказал Олег Мальгинов. «Это тоже решается», — добавил он.

Кроме того, по словам дипломата, в других странах, где также возводятся АЭС, есть влияние с тем, чтобы не допустить Россию к реализации таких крупных проектов. «Здесь это тоже пытаются сделать», — заявил посол РФ.

«Самое главное — чтобы этот проект удовлетворял Узбекистан, чтобы он был принят правильно широкой общественностью Узбекистана. Мы исходим из того, что этот процесс будет решаться конструктивно в интересах всех государств», — отметил дипломат.

«Мы знаем, что есть соседние страны, которые обеспокоены и выступают против строительства атомной электростанции в Узбекистане, но сами уже заказали три станции. Если они начнут быстрее строить и построят, то именно они будут торговать электроэнергией в регионе. Есть конкуренция, поэтому самое главное — не опоздать. Конечно, все нужно просчитывать, но опаздывать тоже не надо. Я думаю, что политики обеих стран это понимают», — сказал Олег Мальгинов.

В 2020 году сообщалось, что Узбекистан намерен провести общественные слушания внутри страны и в соседних государствах, в частности, в Казахстане, по оценке воздействия строительства АЭС на окружающую среду согласно международным нормам и требованиям МАГАТЭ.