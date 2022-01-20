В колл-центре станции скорой помощи Ташкента вводится порядок сортировки вызовов скорой медицинской помощи по степени тяжести состояния пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным Минздрава, в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и сезонными заболеваниями. Это, в свою очередь, приводит к увеличению количества вызовов в службы скорой медицинской помощи и повышению нагрузки на персонал.

Так, 1 по 18 января в столичную службу «103» поступил в общей сложности 78771 вызов, из них в 23335 случаях жаловались на повышение температуры тела, в 2632 пациенты подозревали у себя заражение коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

За последние 5 дней число обращений в городскую службу «103» резко возросло, достигнув в среднем 5200−5300 в сутки, тогда как в начале января этот показатель составлял 3200−3400 человек.

«В последние дни в связи с увеличением общего количества обращений в службу скорой помощи, в колл-центр городской станции „скорой“ были привлечены специалисты центральных поликлиник, расположенных в 12 районах столицы, а также налажена система сортировки вызовов», — заявила заведующая колл-центром Ташкентской городской станции скорой помощи Насиба Махмудова.

По её словам, теперь жалобы пациента, обратившегося в службу «103», будут выслушаны и если его состояние будет оценено как лёгкое, то прикрепленный персонал направит вызов в семейные поликлиники в районе. После чего мобильные бригады поликлиники окажут пациенту неотложную медицинскую помощь.

«Пациенты в тяжёлом состоянии будут охвачены службой скорой помощи. Это позволит улучшить работу службы „103“, предоставлять населению быструю, качественную, а главное, надёжную и эффективную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В связи с увеличением количества вызовов и загруженности Минздрав 19 января дополнительно прикрепил к службе «103» города 40 машин скорой помощи. Кроме того, для повышения эффективности работы колл-центра создано 30 новых операторских мест.

«В связи с этим министерство просит население не паниковать, при появлении признаков коронавируса обращаться к семейным врачам и в семейные поликлиники, а жителей столицы — в специальные COVID-поликлиники в 12 районах Ташкента», — заявили в Минздраве.

Напомним, ранее главы Зангиатинских инфекционных больниц №1 Анвар Хусанов и №2 Дониёр Миразимов также призвали жителей Ташкента и Ташкентской области для прохождения теста на коронавирус обращаться в COVID-поликлиники, а не в инфекционные медучреждения, которые сейчас испытывают большую нагрузку.