Директор Зангиатинской специализированной больницы инфекционных заболеваний №2 Дониёр Миразимов через группу «Потребитель.Уз» обратился к жителям Ташкента и Ташкентской области с просьбой не посещать инфекционные медучреждения без выраженной необходимости.

Дониёр Миразимов. Фото: Facebook / «Потребитель.Уз»

В начале своего обращения он поделился информацией о том, как протекает заболевание, вызванное штаммом коронавируса «омикрон».

«Наши данные подтверждают выводы специалистов других стран. Этот вариант болезни протекает легче и больше поражает верхние дыхательные пути, поражение легких встречается реже. Распространение происходит быстрее, но продолжительность заболевания заметно короче. Болезнь по-прежнему представляет опасность для группы риска (пожилой контингент, люди с хроническими заболеваниями, избыточным весом и не вакцинированные)», — отметил он.

Дониёр Миразимов заявил, что Зангиатинские специализированные больницы Зангиота №1 и №2 испытывают большую нагрузку в связи с резким увеличением обращений.

«При этом, примерно половина людей обращается для установления диагноза (проведения экспресс-теста). В сутки примерно у 150−170 человек выявляется отрицательный результат (имеет значение параллельное распространение обычного сезонного гриппа)», — подчеркнул он.

«Но учитывая скученность людей в приемных отделениях возникает серьезная опасность заражения ковидом. Вы приедете в нашу больницу с обычным ОРВИ, а можете уехать с „омикроном“. При этом большинство людей приезжают с сопровождающими, то есть подвергают риску не только себя, но и родных», — сказал Дониёр Миразимов.

«Большая просьба ко всем, понять, что [Зангиатинские] специализированные больницы №1 и №2 созданы для лечения тяжелых больных с осложнениями COVID-19. Посещать инфекционные лечебные заведения без особой надобности — это легкомыслие», — подчеркнул директор клиники.

Он напомнил, что в каждом районе города Ташкент открыты COVID-поликлиники, «которые в достаточной мере обеспечены тест-системами». Кроме того, экспресс-тестирование проводят районные подразделения СЭС.

«Призываю граждан при появлении первых признаков заболевания прежде всего обращаться в специализированные поликлиники и районные подразделения СЭС для установления диагноза, предоставив нам таким образом использовать наши ресурсы для лечения более тяжелого контингента больных», — заключил доктор.