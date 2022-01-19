У большинства пациентов, которые обращаются за медицинской помощью в Зангиатинские специализированные инфекционные больницы, — лёгкое течение коронавируса, рассказал директор Зангиатинской инфекционной больницы №1 Анвар Хусанов. Его цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения.





По его словам, при заражении штаммами коронавируса «дельта» и «британский» болезнь протекала тяжелее, новый же тип заболевания переносится несколько мягче.

Ещё 4 января в сутки в «Зангиату-1» обращались 65−70 пациентов, из них 70% госпитализировались. Однако уже с 5 января из-за высокой заболеваемости среди населения резко увеличилось количество пациентов, приезжающих в стационар.

«В настоящее время в наше учреждение ежедневно обращаются в среднем 300−400 пациентов, из них 200−300 госпитализируются», — рассказал Анвар Хусанов. — Сейчас у нас проходят лечение более 1300 пациентов с коронавирусом".

У пациентов преимущественно наблюдаются повышенная температура, боль в суставах, головная боль, могут также присутствовать респираторные симптомы, такие как кашель, и слабость.

«У 90−95% больных, поступающих в стационар с 5 января, не наблюдается снижения сатурации и поражения лёгких, — подчеркнул врач. — Серьёзные осложнения коронавируса [сейчас встречаются] относительно редко». Продолжительность лечения также сократилась в среднем до 5 дней. «Самое главное — уменьшилась потребность в противовирусном препарате „Ремдесивир“ и других, используемых для лечения пациентов в критическом состоянии», — отметил Анвар Хусанов.

В результате количество пациентов, лечащихся сейчас в отделении интенсивной терапии на 190 коек, значительно меньше, чем было во время пика волны штамма «дельта» летом прошлого года.

«Поэтому просим наших соотечественников не паниковать, не посещать [без особой необходимости] инфекционные лечебные учреждения, обращаться за медицинской помощью к семейным врачам и в семейные поликлиники, а жителей столицы — в специальные COVID-поликлиники, созданные в 12 районах Ташкента», — призвал доктор.

«Самое главное, — добавил он, — как врач, непосредственно лечащий больных коронавирусом, призываю всех вакцинироваться или получить бустерную дозу».

Напомним, ранее директор Зангиатинской инфекционной больницы №2 Дониёр Миразимов также призвал жителей Ташкента и Ташкентской области для прохождения теста на коронавирус обращаться в COVID-поликлиники, а не в инфекционные медучреждения, которые сейчас испытывают большую нагрузку.