К началу 2022 года почти 50% пассажиров общественного транспорта Ташкента уже перешли на безналичную оплату проезда, сообщала компания-оператор системы автоматизированной оплаты ATTO. С 1 декабря метрополитен принимает только карты или одноразовые билеты. Карты начали принимать в маршрутных такси.

Несмотря на то, что востребованность транспортных карт растёт, некоторые пользователи испытывают проблемы с пополнением их баланса. В часы пик у касс метрополитена и киосков, продающих карты ATTO, наблюдаются периодические очереди. Между тем, доступны разные способы для быстрого самостоятельного пополнения баланса. «Газета.uz» рассказывает, как избежать очередей и сэкономить время.

Пополнение карты ATTO через инфокиоск

Быстро пополнить баланс транспортной карты можно в ближайшем инфокиоске. Карта инфокиосков доступна на сайте atto.uz и в приложении ATTO.Uz (PlayMarket и AppStore, раздел «Киоски»).

После выбора языка обслуживания перейдите в раздел «Оплата услуг» и в списке операторов на экране выберите «Пополнение карты ATTO».

Далее нужно ввести номер транспортной карты. Он указан на её лицевой стороне.

Затем выберите способ оплаты: наличные или карта UzCard. Многие терминалы принимают только наличные.

Оплата наличными. После запроса вставьте нужную сумму в купюроприёмник и нажмите «Оплатить».

Оплата картой UzCard. Вставьте карту в картоприёмник и введите пин-код. Укажите сумму пополнения и нажмите «Оплатить». После оплаты не забудьте забрать банковскую карту.

В обоих случаях деньги зачисляются на карту ATTO сразу без удержания комиссии.

Пополнение карты ATTO через Click

Откройте страницу «Оплата» и в списке операторов введите ATTO.





После нажатия на иконку ATTO введите номер транспортной карты и нажмите «Продолжить».





На следующем экране введите сумму пополнения и снова нажмите «Продолжить». Выберите карту для оплаты и нажмите «Оплатить».





Баланс карты ATTO пополняется моментально, комиссия не учитывается. В качестве бонуса Click возвращает кешбэк 1%: пополнили карту на 10 тысяч сумов — обратно вернётся бонус в 100 сумов.

Пополнение карты ATTO через Apelsin

Перейдите на страницу «Оплата» и в строке поиска введите ATTO, после чего нажмите на иконку оператора. Введите номер транспортной карты и нажмите кнопку «Далее».





Введите сумму, на которую хотите пополнить карту ATTO, и нажмите «Далее».





На следующем экране выберите банковскую карту для оплаты, перепроверьте все данные и для подтверждения нажмите «Оплатить».





Для удобства карту ATTO можно сохранить в приложении, чтобы каждый раз не вводить её номер при пополнении. Для этого перейдите в раздел «Мои карты» и нажмите на иконку добавления новой карты «+». Затем введите номер и срок действия карты и нажмите «Продолжить».





Пополнение транспортной карты через приложение ATTO.Uz

В приложение ATTO.Uz можно добавить одновременно несколько транспортных и банковских карт. Например, вы можете добавить карты ATTO всех членов семьи, чтобы отслеживать и пополнять их баланс из одного места.

В приложении также можно заблокировать карту в случае утери. Но для переноса баланса на новую карту придётся обращаться в офис ATTO.

Добавление транспортной карты. На главном экране приложения нужно нажать «Добавить транспортную карту», после чего ввести номер и срок действия карты ATTO и нажать кнопку «Добавить».





Далее нужно ввести код подтверждения, который будет выслан в SMS-сообщении. После добавления карты можно отслеживать её баланс или заблокировать при утере.





Подключение SMS-информирования. Для большей безопасности и возможности восстановить карту после утери нужно подключить SMS-информирование. Для этого в телефоне должен быть включён NFC-модуль: он уже встроен в большинство современных смартфонов.

Важно: на текущий момент подключить SMS-информирование через NFC-модуль можно только на Android-смартфонах.

Чтобы подключить услугу, нажмите на иконку главного меню (обведена жёлтым цветом). Выберите раздел «СМС-информирование», нажмите кнопку «Подключить» и поднесите телефон с включённым NFC к карте ATTO. После автоматического считывания номера и срока действия карты нажмите «Далее».





Затем введите код, высылаемый в сообщении на мобильный телефон, и нажмите «Подтвердить». В результате карта будет привязана к вашему номеру телефона.

Добавление банковской карты и зачем это делать. В приложении можно прикрепить свою сумовую банковскую карту. В результате не придётся каждый раз вводить её номер при пополнении. Для этого в главном меню приложения выберите раздел «Банковские карты» и нажмите иконку карты в правом верхнем углу (обведена красным цветом). Укажите номер карты UzCard, срок её действия и нажмите кнопку «Добавить».





Карта будет добавлена в приложении сразу же, если привязанный к ней номер телефона совпадает с номером владельца. В противном случае нужно ввести код подтверждения из SMS-сообщения.





Отслеживание и пополнение баланса. Текущий баланс виден на карте ATTO, прикреплённой на главной странице приложения. Чтобы её пополнить, нажмите зелёную кнопку «Пополнить баланс». Далее выберите банковскую карту, с которой хотите оплатить, введите сумму пополнения и нажмите «Оплатить».





На следующем экране проверьте сумму пополнения и снова нажмите «Оплатить». На номер телефона будет отправлено SMS-сообщение с кодом подтверждения. После его ввода баланс карты сразу же будет пополнен.





Как просматривать баланс карты ATTO

Просматривать текущий баланс транспортной карты ATTO можно в любом платёжном приложении (Click, Apelsin, Payme, Paynet и другие) или в приложении ATTO.Uz.

Просмотр баланса в платёжных приложениях. На странице «Оплата» выберите ATTO и введите номер транспортной карты. На следующем этапе в деталях платежа можно увидеть текущий баланс карты. Если добавить карту ATTO в приложение Apelsin, то её баланс будет сразу виден в разделе «Мои карты».





Просмотр баланса в приложении ATTO.Uz. Добавьте карту ATTO в приложение согласно инструкции выше. Баланс каждой карты ATTO будет отображён на главном экране приложения.



