С 1 декабря Ташкентский метрополитен перестанет принимать пластиковые жетоны за проезд, сообщила пресс-служба столичного метро.

Продажа жетонов была прекращена год назад — с ноября 2020 года, однако они принимались до настоящего времени.

Жетон, уходящий в историю. Фото: «Ташкентский метрополитен».

В метрополитене напомнили, что все станции подземки оснащены валидаторами, позволяющими осуществлять платежи при помощи транспортных и банковских карт, одноразовых билетов с QR-кодом и мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC.