К концу 2021 года почти 50% пассажиров перешли на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. За 10 месяцев линейка способов оплаты существенно расширилась. Компания ATTO рассказала, какие проекты уже реализовала совместно с Министерством транспорта, АО «Тошшахартранхизмат» и УП «Тошкент метрополитени» в 2021 году и что планируется в будущем.

За 10 месяцев 2021 года реализовано более 415 тысяч транспортных карт ATTO, что на 234% больше, чем за весь 2020 год. Совершено более 115 млн транзакций — на 840% больше, чем в прошлом году. А пополнение карт выросло по сравнению 2020 годом на 615%, составив 62,2 млрд сумов.

В сентябре 2021 года в будни в автобусах в среднем было зафиксировано 190 тысяч транзакций через транспортные и банковские карты, а в октябре — 220 тысяч транзакций (+16%). Оплата наличными снизилась на 5%.





В сентябре в метрополитене в день зафиксировано 150 тысяч транзакций через карты, а в октябре — 182 тысячи (+20%). В автобусах и метро в сентябре 2021 года ежедневно фиксировалось порядка 340 тысяч транзакций через карты, в октябре показатели выросли на 20%, составив 410 тысяч транзакций.

Всего в общественном транспорте Ташкента ежедневно происходит порядка 850 тысяч транзакций. Доля безналичного способа оплаты составляет почти 50%.

Сегодня проезд в общественном транспорте можно оплатить различными способами. В 2021 году добавлена оплата бесконтактными банковскими картами Uzcard, HUMO, Visa, MasterCard, UPI, «Мир». В октябре в среднем более 70 тысяч транзакций в день пришлось на банковские карты, что в 35 раз больше, чем в 2020 году. Также внедрена функция оплаты по технологии NFC и запущено мобильное приложение ATTO для Android и IOS.





Еще одним удобным способом оплаты стало размещение QR-кодов в салонах автобусов. Компания ATTO совместно с CLICK и MyUzcard запустили опцию 20 октября. Чтобы оплатить проезд, нужно отсканировать QR-код с помощью приложения и предъявить билет, который отобразиться на экране смартфона, кондуктору или водителю.

ATTO совместно с УП «Тошкент метрополитени» строит большие планы по развитию безналичной системы оплаты. На станции метро «Буюк Ипак йули» уже тестируют технологию FacePay. Пользователю нужно будет отсканировать свое лицо и внести в базу вместе с данными транспортной или банковской карты. В дальнейшем оплачивать проезд можно, просто посмотрев на валидатор.

Помимо нововведений у пассажиров становятся более популярными транспортные карты. С января 2021 года на смену бумажным проездным карточкам пришли тарифные карты ATTO. Наиболее востребованы у пассажиров 30-дневные тарифы для поездок на метро и автобусах. Их приобретают порядка 80% пассажиров.

Приобрести и пополнить карты также становится проще и удобнее. В сентябре ATTO совместно с CLICK запустили USSD-запрос, посредством которого можно пополнить карту без подключения к интернету. Необходимо набрать *880*014827*номер карты*сумма#, и за считанные секунды средства попадут на баланс карты. Кроме того, с сентября введены в эксплуатацию 15 картоматов, в которых можно приобрести карту, пополнить или проверить ее баланс.

Безналичная оплата проезда доступна не только в автобусах и метро. Компания ATTO совместно с Управлением транспорта Ташкента внедрила оплату по карте в нескольких столичных маршрутках. С 15 июля по 30 сентября пассажиры, оплачивая проезд картой ATTO, получали скидки с каждой поездки. В 2022 году в числе новых видов транспорта с безналичной оплатой появятся междугородние автобусы и пригородные электропоезда по маршруту Ташкент — Ходжикент. Пассажиры смогут покупать билеты с помощью приложения АТТО.

Также в числе планов на 2022 год — запуск системы велошеринга совместно с Управлением транспорта Ташкента. С помощью приложения ATTO пользователи смогут брать в аренду электровелосипеды.

Помимо Ташкента в 2021 году безналичная система оплаты была внедрена еще в двух городах Узбекистана — в Гулистане и Карши. В 2022 году компания ATTO планирует внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в Самарканде, Бухаре, Хиве, Андижане, Фергане и Намангане.

На правах рекламы.