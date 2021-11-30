Компания АТТО совместно с Управлением транспорта Ташкента поэтапно внедряют оплату проезда в линейных маршрутных такси (маршрутках) транспортными и банковскими картами — кобейджинговые карты Uzcard, карты Humo, Humans, Visa, Mastercard, «Мир», China Union Pay.

Сегодня к автоматизированной системе АТТО подключены следующие маршруты: №27, 34, 68, 52, 110, 135. В ближайшее время ожидается подключение еще нескольких маршрутов: №63М, 171 М, 11 М, 92 М, 111 М, 191 М, 31 М, 11И, 19И, 18И, 166 М, 41 М. До конца 2022 года возможность оплаты по карте появится во всех линейных маршрутных такси Ташкента.

Первые маршрутные такси присоединились к автоматизированной системе оплаты проезда в августе 2021 года. Для повышения интереса среди пассажиров в течение августа и сентября действовала акция: при оплате транспортной картой проезд был дешевле на 200 сумов.

По итогам августа через транспортные карты было зафиксировано 5,1 тысячи транзакций, а в сентябре — 7,3 тысячи. В октябре показатели выросли, составив 8,8 тысяч транзакций, что на 70% больше, чем в августе. Согласно прогнозам, к концу ноября показатель оплат через транспортные карты в линейных такси превысит 9,2 тысячи транзакций.

По результатам трехмесячного мониторинга самым популярным маршрутом среди пассажиров стал №135, курсирующий от станции метро «Буюк Ипак йули» до «Мирзо Улугбек кургони». Доля маршрута составила 41% от общего объема оплат.

Подробности можно узнать на сайте ATTO.

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