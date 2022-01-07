Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана прокомментировало запрет на экспорт куриных яиц из страны, признав, таким образом, наличие запрета. Накануне Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства в ответ на сообщения СМИ и блогеров заявил, что такого запрета нет.

В сообщении министерства говорится, что в условиях пандемии коронавируса наблюдается значительный рост мировых цен на продовольствие в силу производственных, климатических и логистических причин. В ответ многие страны принимают меры по ограничению экспорта отдельных товаров для обеспечения продовольственной безопасности и ценовой стабильности на внутреннем рынке.

По данным министерства, в сентябре-декабре 2021 года цены на яйца в Узбекистане выросли на 19,6%, а в отдельных регионах — на 20−22%.

В зимние месяцы на цену продукта оказывается дополнительное давление, пояснили в министерства. Подорожание яиц обусловлено увеличением затрат на отопление, вспышкой заболеваний на птицефабриках, сезонным обновлением кур-несушек, ростом цен на продукты питания и увеличением спроса на яйца (на 20−30% по сравнению с другими месяцами).

Из-за проблем с отсутствием кормовой базы на птицефабриках поголовье птиц на многих фермах сократилось в общей сложности более чем на 1 миллион.

«Учитывая продолжающуюся глобальную пандемию, высокое влияние стоимости основных продуктов питания на покупательную способность населения, а также важность обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке, ограничение экспорта яиц является временной мерой», — говорится в сообщении.

При этом Минэкономразвития и сокращения бедности заявило, что полностью поддерживает проводимые реформы по внедрению полноценных рыночных механизмов в экономику и кардинальному сокращению ограничений для предпринимателей.

«Газета.uz» писала, что по решению правительства экспорт яиц приостановлен до 1 апреля для стабилизации цен на внутреннем рынке. Фермеры, с которыми поговорила редакция, сообщили, что вынуждены сокращать объёмы производства, отправляя кур на убой. Другие производители продают яйца почти по себестоимости и рассматривают возможное закрытие бизнеса.