Продолжение: Госкомветеринарии: Запрета на экспорт яиц нет

Правительство Узбекистана запретило экспорт куриных яиц до 1 апреля 2022 года. Такое решение принято протоколом собрания Кабинета министров от 16 декабря (копия есть у «Газеты.uz»).

Согласно документу, с инициативой приостановить экспорт яиц для продовольственной безопасности и стабилизации цен на продовольственных рынках выступили Министерство экономического развития и сокращения бедности и Министерство сельского хозяйства.

Приостановку экспорта «Газете.uz» подтвердили три фермерских хозяйства в Самаркандской и Наманганской областях.

В Darg’om Parranda Fayz из Пастдаргомского района Самаркандской области сообщили, что ограничение распространяется только на пищевые яйца, экспорт инкубационных племенных яиц продолжается.

Руководитель фермерского хозяйства Sardor Bahrom Zoo Бахром Иномов рассказал, что столкнулся с рядом проблем из-за запрета на экспорт. По его словам, он узнал о запрете, когда пытался заключить контракт на поставку яиц в Афганистан, но получил отказ от ассоциации «Паррандасаноат».

Предприниматель заявил, что местные производители не только полностью покрывают спрос на яйца на внутреннем рынке, но и экспортируют часть своей продукции.

«20% производимых яиц я отправляю на экспорт. Останавливая экспорт, они заявили, что это поможет внутреннему рынку, но это может ему навредить. Завтра мы можем отправить часть кур-несушек на убой, если мы не получим прибыли и не сможем реализовать объёмы. Это же нельзя хранить на складе, придётся сокращать количество кур», — сказал он.

Фермер сообщил, что уже начал сокращать поголовье птицы, отправив один из инкубационных залов на убой.

«В день мы производим 6000 флеек яиц. На сегодняшний день на складе хранится 50 тысяч упаковок яиц. Если умножить на 30, то это 1,5 миллиона яиц. На внутреннем рынке у меня не получается продать», — заявил он.

Бахром Иномов добавил, что Узбекистан экспортирует яйца только в Афганистан, поскольку продукция не соответствует требованиям стран СНГ.

Глава Sardor Bahrom Zoo заявил, что у него сейчас появились невыполненные обязательства перед партнёром из Афганистана, с которым он заключал контракт на экспорт. «Партнёр в будущем не захочет со мной работать, поскольку не соблюдается договоренность», — отметил он.

В компании Progress Parranda в Зангиатинском районе Ташкентской области «Газете.uz» заявили, что в день производят в среднем 55 тысяч яиц, из которых половина поставлялась в Афганистан. Но из-за ограничения экспорта предприятию приходится продавать яйца почти по себестоимости.

«Вчера мы снизили цены. Сегодня тоже. До этого продавали по 1050—1100 сумов, сейчас — по 900 сумов. В Самарканде продают вообще по 800 сумов. Из-за скопления продукции на складах им приходится продавать по себестоимости. Другие предприниматели тоже страдают по этой причине», — заявили в Progress Parranda.

В компании отметили, что многие производители яиц брали кредиты, но из-за резкого снижения цен на яйца они рискуют не выплатить долги.

В Progress Parranda раздумывают о закрытии предприятия и перехода в другой бизнес.

Согласно данным Госкомстата, в октябре яйца подорожали на 11,2%, в ноябре — на 5,6%, а в декабре они подешевели на 0,3%. За девять месяцев предыдущего года в стране было произведено 5,5 миллиарда яиц.

«Газете.uz» на момент публикации не удалось получить официальный комментарий в ассоциации «Паррандасаноат».