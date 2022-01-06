Пресс-служба Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства заявила, что в Узбекистане не вводился ни устный, ни письменный запрет на экспорт яиц.

Ранее «Газета.uz» написала, что по решению правительства экспорт яиц приостановлен до 1 апреля для стабилизации цен на внутреннем рынке. Фермеры, с которыми поговорила редакция, сообщили, что вынуждены сокращать объёмы производства, отправляя кур на убой. Другие производители продают яйца почти по себестоимости и рассматривают возможное закрытие бизнеса.

Об этом же 5 января сообщил юрист и блогер Баходир Ахмедов, опубликовавший фотографии документа, в котором говорится о поддержке предложения о временной приостановке экспорта яичной продукции до 1 апреля.

«В отношении предпринимателей-экспортёров яиц согласно нормам и правилам стран, импортирующих яйца, со стороны комитета никакие ограничения не вводились. Предприниматели, журналисты и блогеры, интересующиеся процессами, связанными с экспортом яиц, могут получить подробные сведения в Ассоциации „Паррандасаноат“ по телефону: 71−271−64−26», — отмечается в сообщении комитета.