Кашкадарьинский автоблогер Максуд Музаффаров вечером 5 января опубликовал видеоролик, на котором видно, как внедорожник Trailblazer с номером 70/005DAV, принадлежащий хокимияту области, грубо нарушает Правила дорожного движения.

Издание Daryo установило, что машина закреплена за первым заместителем хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Улугбеком Узоқовым.

На видео машина на перекрёстке из первой полосы пересекает сплошную линию, проезжает на запрещающий сигнал светофора и совершает разворот. При этом на перекрёстке стоит автомобиль ДПС с включёнными проблесковыми маячками.

Обращаясь к главе УБДД области Азизу Садирову, блогер спрашивает: «В нашей области машинам с номерами DAV даны привилегии?.. УБДД, которым вы руководите, может принять меры за эти действия?» Он также попросил проверить, есть ли разрешение на тонирование стёкол машины.

Фото: СБДД ДОБ МВД.

Утром 6 января Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана сообщила, что внедорожник помещён на штрафстоянку. Водитель — Э. Т. 1976 года рождения — привлечён к административной ответственности за нарушение трёх ПДД, а именно: пересечение сплошной линии, проезд на красный свет и нарушение правил разворота. Кроме того, выяснилось, что стёкла автомобиля были затемнены без получения разрешения.

Сообщения о нарушениях ПДД водителями служебных автомобилей появляются регулярно. Иногда они приводят к серьёзным последствиям. Нередко водители привлекаются к ответственности только после предания нарушений огласке.

В конце прошлого года после публикации в СМИ три автомобиля хокимията Чустского района Наманганской области были помещены на штрафстоянку из-за накопившихся штрафов на 20,7 млн сумов, некоторые из них были датированы 2018 годом. Несмотря на многочисленные опасные нарушения ПДД, водители годами избегали наказания.

В ноябре автомобиль Captiva хокима Яккабагского района Кашкадарьи из-за превышения водителем скорости вылетел с дороги и повис на дереве.

В декабре 2020 года автомобиль Captiva хокима Касанского района Кашкадарьи сбил 60-летнего пешехода, который скончался. Официальные сообщения появились только после публикаций в СМИ.

Номера специальной серии DAV (от слова «давлат» — «государство») для автомобилей госорганов были введены в Узбекистане летом прошлого года.