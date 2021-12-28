Три служебных автомобиля хокимията Чусткого района Наманганской области были помещены на штрафную стоянку из-за накопившихся долгов, сообщила в понедельник пресс-служба УВД УБДД Наманганской области.

Это произошло после публикации Kun.uz (23 декабря), в которой рассказывалось, что за автомобилями числятся десятки неоплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения. При этом некоторые протоколы датированы 2018 годом.

Нарушения были зафиксированы автоматизированными средствами фото- и видеофиксации нарушений и связаны с превышением скорости и проездом на запрещающий сигнал светофора.

Примечательно, что на всех трёх автомобилях регистрационные номера содержали цифры 234. На двух машинах они сменились после выхода в этом году серии номеров для государственных органов DAV. Один автомобиль — Trailblazer — принадлежит Namangan To‘Qimachi Cluster, но, по данным источника издания, им пользуется хоким района Бекзод Хамдамов. Это может быть связано с ограничением стоимости служебных автомобилей для госслужащих.

Фото: Kun.uz.

По данным областного УБДД за автомобилем Cobalt (номер 50 066 DAV, прежний номер — 50 234 NAA) числится 17 штрафов на общую сумму 7 млн 626 тысяч сумов, в основном за превышение разрешённой скорости (в одном случае — до 115 км/ч).

За автомобилем Nexia-3 (50 068 DAV, прежний номер — 234 TAA), который закреплён за первым заместителем хокима района Жамшидом Баходировым, числится 15 штрафов на 5 млн 302 тысяч сумов. Чаще всего на машине превышали скорость, в двух случаях зафиксирована скорость 112 км/ч. Кроме того, зафиксированы проезды на запрещающий сигнал светофора.

За автомобилем Trailblazer (50 234 МBА) числится 10 штрафов на 7 млн 775 тысяч сумов. Все нарушения связаны с превышением скорости.





Фото: Kun.uz.

УБДД сообщило, что автомобили были помещены на штрафстоянку до полного взыскания долгов.

Позже в ведомстве уточнили, что после помещения машин на штрафстоянку долги были полностью погашены.