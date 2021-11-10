В Кашкадарьинской области 7 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Captiva хокима Яккабагского района Лутфиддина Абдуллаева, сообщил Nasafnews.

Пресс-секретарь районного хокимията Шерзод Хасанов сообщил изданию, что во время аварии, случившейся напротив торгового центра «Ал-Камол», в машине главы района не было. Причиной ДТП стало превышение водителем скорости, в результате чего автомобиль вылетел из дороги и повис на дереве.

«В машине не было хокима района, потому что был выходной. Находившийся за рулём водитель хокима свернул в сторону, чтобы уступить дорогу другой машине, и выехал в овраг. Никто серьезно не пострадал», — рассказал он.

Очевидец аварии заявил Daryo, что водитель превысил скорость и потерял управление.

Депутат, выступившая против покупки служебного автомобиля Captiva. Фото: Elmurodbloger / Telegram

Как уточняет издание, покупка хокимиятом автомобиля Captiva за 311 млн сумов вызвала в сети бурные обсуждения. Кроме того, этот вопрос обсуждался 12 мая на сессии районного кенгаша, где 24 из 25 депутатов поддержали покупку. Лишь одна из них возразила и предложила раздать эти средства нуждающимся.

Ранее «Газета.uz» писала, что автомобиль Captiva хокима Касанского района Асрола Байкараева сбила 60-летнего пешехода, который скончался. Это произошло в декабре, но официальные сообщения появились только после публикаций в СМИ. По данным УВД области, за рулём был водитель хокимията.