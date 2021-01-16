Вечером 12 декабря на автодороге А-380 в Касанском районе Кашкадарьинской области служебная машина Captiva (70 027 КАА) хокимията района сбила переходившего дорогу 60-летнего мужчину, который скончался на месте. Об инциденте стало известно только 15 января, когда об этом сообщил Kun.uz.

В издание с просьбой осветить происшествие обратился родственник покойного. По его словам, погибшего звали Шерали Жумакулов, он переходил дорогу по пешеходному переходу. Его сын Рустам Жураев несколько раз обращался в УВД района, но не смог получить информацию о следствии, сообщил родственник.

Сыну удалось выяснить, что машина числится за хокимом района. В документах дела говорится, что за рулём во время ДТП был водитель первого заместителя хокима Рахим Жураев, но родные жертвы полагают, что машиной управлял хоким или его сын, при этом в машине были также супруга и дочь хокима. После происшествия водитель хокима сменился, а вина возложена на Рахима Жураева, который обвинения отрицает, пишет издание.

Пресс-служба хокимията Касанского района опубликовала краткое заявление, в котором подтверждается, что машина действительно является служебным автомобилем хокимията. Однако приведённые Kun.uz сведения являются «спорными», а само «событие изложено неверно», говорится в заявлении.

В пресс-службе хокимията Кашкадарьинской области «Газете.uz» подтвердили, что машина закреплена за хокимом Касанского района.

В заявлении УВД Кашкадарьинской области также говорится, что это был служебный автомобиль хокимията. Управлял им гражданин Ж. Р., за которым закреплена машина.

На место происшествия прибыли следователь Следственного отдела при УВД района капитан Х. Валиев и члены следственно-оперативной группы. В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека), которое для проведения предварительного следствия было направлено в Следственное управление при УВД области. Предварительное следствие сейчас продолжается.

Комментируя публикацию Kun.uz, в областном УВД заявили, что машиной действительно управлял Ж. Р., который привлечён к делу в качестве подозреваемого и допрошен.

«В ходе проведённых до настоящего времени действий предварительного следствия было установлено, что служебный автомобиль на основе соответствующих документов был передан для управления Ж. Р. и что в день происшествия именно он управлял автомашиной», — говорится в заявлении.