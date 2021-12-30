В социальных сетях распространилась запись, на которой инспектор ДПС в Ахангаранском районе Ташкентской области утверждает, что масочный режим отменен с 1 ноября.

На видео водитель, которого остановил сотрудник УБДД, спрашивает, почему он не носит маску. В ответ инспектор заявил, что это требование отменено с 1 ноября.

«Это точно. Гарантирую. [Масочный режим] был отменен. Если хотите, можете сфотографировать. Это необязательно. Если хотите, носите для своего здоровья, а так это необязательно», — сказал представитель ДПС.

На запрос «Газеты.uz» пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил, что обязанность носить медицинскую маску Республиканской специальной комиссией по борьбе с коронавирусом не отменялась.

«Будет проведена правовая оценка действий сотрудника УБДД», — сказал он.

В ГУБДД МВД сообщили, что эта ситуация произошла 30 декабря примерно в 10:30 на 143-м км автодороги А-373 в Ахангаранском районе. Сотрудник ДПС И. Хусанов остановил водителя Lacetti и на его вопрос о ношении маски дал неверную информацию, отметили в ведомстве.

УБДД Ташкентской области проводит служебную проверку в отношении сотрудника.

С 23 марта 2020 года в общественных местах запрещено появляться без средств индивидуальной защиты (масок). С 25 марта за нарушение этого правила введён штраф, размер которого был повышен до 5 базовых расчётных величин.