Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил усиление ответственности за нарушения карантина. Поправки в административный и уголовный кодексы были рассмотрены на пленарном заседании во вторник в режиме видеоконференции.

В Уголовный кодекс вводится статья 244−5, предусматривающая наказания за распространение слухов и фейков об опасных инфекциях.

«Распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний» наказывается штрафом до 200 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательными общественными работами до 300 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Распространение фейков в печатном тексте, в СМИ, а также в интернете наказывается штрафом от 200 до 400 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.

Как отметили сенаторы, эта статья вводится для предупреждения необоснованной паники среди населения, обеспечения общественной безопасности и создания условий для нормальной работы госструктур.

В статью 257−1 Уголовного кодекса (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) вводятся изменения. В частности, конкретизированы нарушения санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями.

Такими нарушениями может считаться невыполнение без уважительных причин в условиях распространения карантинных и других опасных инфекций требований о прохождении медицинского обследования, лечении и прибытии в места, определенные для карантина, и непокидании данных мест, разглашении сведений о лицах, с которыми был контакт и местах посещения в период риска заражения заболеванием, а также невыполнение других законных требований органов государственного санитарного надзора, создавшие реальную угрозу массового заболевания или отравления людей либо повлекшее массовое заболевание или отравление людей.

Санкция этой части статьи предусматривает штрафы, лишение определенного права, исправительные работы, ограничение или лишение свободы. Поправки в статью ужесточают наказания при лишении свободы — сейчас до 3 лет, станет до 5.

В случае, если нарушения повлекли смерть человека, лишение свободы предусматривается на срок от 5 до 7 лет (сейчас — от 3 до 5). За гибель нескольких человек лишение свободы может быть сроком от 7 до 10 лет (сейчас — от 5 до 8 лет).

Кодекс об административной ответственности (КоАО) дополняется статьей 29−2. Она предусматривает применение принудительных мер медицинского характера в условиях распространения карантинных и других опасных инфекций при наличии медицинских оснований к лицу, нарушившему правила борьбы с эпидемиями.

Принудительная мера применяется вместе с назначением административного взыскания сроком до 30 суток и исполняется в местах, определенных органами государственного санитарного надзора. Исполнение принудительной меры обеспечивают органы государственного санитарного надзора, внутренних дел и Национальной гвардии.

Как отметили сенаторы, в действующем кодексе отсутствуют правовые основы для принятия принудительных мер в отношении лица, нарушавшего санитарные правила или правила борьбы с эпидемиями, при достаточных основаниях полагать, что у этого лица есть или могут быть симптомы болезни.

«Эти меры позволят принудительно лечить путем изолирования лиц, которые нарушали санитарные правила и правила борьбы с эпидемиями и могут вызвать еще более широкое распространение заболевания», — говорится в документах Сената. При этом отмечается, что такие меры можно применять только в условиях распространения опасных инфекций.

В статье 54 КоАО конкретизируются виды нарушения правил борьбы с эпидемиями.

Нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет наложение штрафа до 5 БРВ.

Нарушение обязательных правил, установленных для предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных инфекций, в том числе: несоблюдение внутреннего распорядка лечебного учреждения, невыполнение без уважительных причин требований о прохождении медицинского обследования и лечении, прибытии в места прохождения карантина и непокидании их, разглашении сведений о лицах, с которыми был контакт, и местах посещения в период риска заражения заболеванием, а также других законных требований органов государственного санитарного надзора влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30 (сейчас — от 3 до 5), а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ (сейчас — от 10 до 15).

Поправками к статье 287 органы внутренних дел и Национальной гвардии наделяются полномочиями по административному задержанию лиц, нарушивших правила борьбы с эпидемиями. Согласно статье 288, задерживать их могут на срок до 24 часов.

После одобрения закона Сенатом Олий Мажлиса закон для его вступления в силу должен подписать президент Узбекистана.