Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 28 декабря в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Гражданский кодекс Узбекистана, направленных на «совершенствование порядка выплаты компенсации жертвам пыток».

Документом планируется внести изменения в статью 991 Гражданского кодекса (ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов, осуществляющих доследственную проверку, органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда), дополнив её нормой об ответственности за вред, причинённый в результате пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В часть 2 статьи 1021 кодекса предлагается включить компенсацию за моральный ущерб в случаях, когда вред причинён гражданину в результате применения пыток и других видов жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Первый заместитель директора Национального центра по правам человека Мирзатилло Тиллабаев, выступая на заседании, заявил, что принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты и восстановления прав жертв пыток, обеспечив выплату компенсаций за материальный, моральный и иной ущерб.

По его словам, проект закона необходимо принять с учётом следующего:

рекомендаций Комитета ООН по правам человекам о компенсации ущерба жертвам пыток;

специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолаин во время визита в Узбекистан в декабре обратила внимание на эти вопросы;

случаи, связанные с пытками, наносят ущерб репутации Узбекистана на международной арене, в том числе влияют на позицию страны в экономических и политико-правовых рейтингах и индексах;

с 10 апреля для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций Европейского союза для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+). Присоединяясь к соглашению GSP+, страна взяла на себя обязательство эффективно выполнять более 30 основных международных конвенций, 7 из них связаны с правами человека;

принятие закона позволит имплементировать обязательства Узбекистана в международных соглашениях в национальное законодательство, включая статью 14 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Мирзатилло Тиллабаев уточнил, что под жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения и наказания предусматривается (статья 235 УК) незаконное психическое, психологическое, физическое или иное давление на лицо, подвергнутое административному аресту, а также подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, свидетеля, потерпевшего и другого участника уголовного процесса либо их близких родственников путём угроз, нанесения ударов, побоев, истязаний, причинения мучений или иных незаконных действий, совершенное сотрудником правоохранительного или другого государственного органа либо по его подстрекательству или с его ведома либо с его молчаливого согласия иными лицами с целью получения от них или от третьего лица какой-либо информации, признаний в совершении преступления, их самовольного наказания за совершенное деяние либо принуждения их к совершению каких-либо действий.