С 10 апреля для Узбекистана вступила в силу специальная система преференций Европейского союза для устойчивого развития и эффективного управления (GSP+), куда Узбекистан был принят в качестве страны-бенефициара в рамках Всеобщей схемы преференций (GSP).

«Газета.uz» приводит комментарии ассоциации «Узтекстильпром» и экспертов о том, какие возможности GSP+ открывает для Узбекистана и какие обязательства страна должна выполнить, чтобы пользоваться ими.

Предыстория

Ассоциация «Узтекстильпром» в начале декабря отмечала, что текстильной отрасли Узбекистана удалось довести внутреннюю переработку хлопка-волокна до 100%, значительно увеличить долю экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

На сегодняшний день осуществляется экспорт продукции в более 50 стран мира. Если в 2016 году экспорт текстиля варьировался в районе 1,1 млрд долларов, то уже к 2020 году показатель достиг отметки 2,1 млрд долларов. Основными потребителями узбекской текстильной продукции являются страны СНГ, Китай и Турция.

Для диверсификации экспорта текстильной продукции в страны Европейского союза совместно с Министерством иностранных дел и Министерством инвестиций и внешней торговли регулярно проводились двусторонние переговоры с потенциальными покупателями, торговыми сетями. Одним из важных факторов в увеличении экспорта текстиля рассматривался режим GSP+. При котором узбекская текстильная продукция сможет составить серьезную конкуренцию другим текстильным странам.

В 2017 году Узбекистан ратифицировал «текстильный протокол» с ЕС. Согласно ему, при экспорте товаров текстильной промышленности Узбекистана в страны Европейского союза предусматривалось значительное снижение таможенных платежей. Если раньше узбекский текстиль облагался при въезде на таможенную территорию ЕС таможенными платежами в размере 17%, то теперь платежи снизились до 6%.

До недавнего времени Узбекистан пользовался режимом GSP, позволяющим экспортировать в ЕС 3000 товаров без таможенных пошлин и 3200 позиций — по сниженным ставкам. В рамках статуса GSP таможенные ставки на текстильную продукцию из Узбекистана варьировались от 4 до 12%.

Суть GSP (Generalized System of Preferences) состояла в уменьшении или отмене тарифных ставок на определенные виды товаров, произведенных в развивающихся странах и ввозимых развивающимися странами на территорию развитых стран.

В то же время применительно к GSP каждый член ВТО, предоставляющий преференции, устанавливает собственные критерии, которым должны соответствовать страны-бенефициары. Такая схема удобна и развитым странам, и получающим преференции, указали в «Узтекстильпроме».

Для получения этого статуса, отметили в «Узтекстильпроме», Узбекистан проделал большую работу для соответствия 27 основным международным конвенциям о правах человека и трудовых правах, в том числе об искоренении детского и принудительного труда при сборе хлопка, охране окружающей среды и благого управления, перечисленных в приложении VIII к правилам GSP.

По итогам визита узбекской делегации в Брюссель Европейская сторона констатировала и приветствовала завершение ратификации Узбекистаном всех 27 международных конвенций и соглашений, необходимых для получения статуса бенефициара Всеобщей системы преференций GSP+.

Европейская комиссия 30 ноября в досрочном порядке приняла положительное решение по заявке Узбекистана на получение статуса бенефициара Всеобщей системы преференций GSP+.

Решение Европейской комиссии

Как отмечается в сообщении Европейской комиссии (ЕК) от 9 апреля, ЕС признал Узбекистан девятой страной-бенефициаром системы GSP+.

«Присоединяясь к соглашению GSP+, страны с низким доходом и доходом ниже среднего берут на себя обязательство эффективно выполнять 27 основных международных конвенций о правах человека и трудовых правах, защите окружающей среды и климата и надлежащем управлении. Регламент GSP предусматривает постоянный мониторинг обязательств получателей GSP+», — говорится в сообщении.

Как бенефициар GSP+, Узбекистан получит дополнительные экономические выгоды по сравнению с действующей стандартной схемой GSP. Отмена тарифов на две трети продуктовых линеек, охватываемых GSP, создаст возможности для роста экспорта и привлечет дополнительные инвестиции в страну. Обязательства по устойчивому развитию в рамках GSP+ «будут способствовать укреплению позиции Узбекистана как надежного и дальновидного экономического партнера», заявили в ЕК.

«Принятие Узбекистана в качестве бенефициара GSP+ отражает признание реформ, проводимых правительством, в частности, для улучшения делового климата, судебной и правоохранительной систем, условий труда, а также административной подотчетности и эффективности. Это также свидетельствует о последовательном позитивном развитии в социально-экономической и трудовой сфере», — говорится в сообщении.

Европейская комиссия отметила, что Узбекистан предпринял серьёзные усилия по искоренению систематического использования детского труда при сборе хлопка и производственных процессах в Узбекистане. Международная организация труда (МОТ) после проведения мониторинга урожая хлопка 2019 года пришла к выводу, что систематическое или систематическое использование принудительного труда взрослых также было устранено. Эти результаты были также подтверждены в последнем отчете МОТ о независимом мониторинге урожая хлопка 2020 года.

Несмотря на прогресс, достигнутый Узбекистаном в последние годы, сохраняется ряд опасений относительно эффективного выполнения 27 международных конвенций, считают в ЕК. ЕС уделяет пристальное внимание двум основным законодательным процессам, в частности, пересмотру Уголовного и Трудового кодексов. Эти законодательные акты должны отражать международные обязательства Узбекистана, в том числе в рамках GSP+.

«Что касается, в частности, пересмотра Уголовного кодекса, последний проект содержит позитивные шаги, например, в отношении определения пыток. Однако положения о криминализации однополых отношений по обоюдному согласию, а также об экстремизме, диффамации и оскорблениях по-прежнему остаются проблематичными с точки зрения полного соответствия международным конвенциям. ЕС также будет внимательно следить за выполнением обязательств Узбекистана по предотвращению пыток и ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток (ФПКПП)», — говорится в сообщении.

GSP+ также даёт ЕС рычаги воздействия и обязанность постоянно контролировать эффективное выполнение 27 соответствующих конвенций. Этот мониторинг будет основан на постоянном диалоге с правительством Узбекистана и другими заинтересованными сторонами, в том числе посредством личных мониторинговых визитов.

Комиссия планирует в мае провести для Узбекистана мероприятие, на котором будут разъясняться преимущества и неотъемлемые элементы возможностей развития, полученные Узбекистаном после присоединения к GSP+. В нем, как ожидается, примут участие представители общественности и другие заинтересованные стороны.

Какие возможности дает GSP+ для текстильной индустрии Узбекистана?

С 10 апреля в рамках GSP+ количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут беспошлинно экспортировать в страны ЕС, выросло до 6200. Это вдвое больше, чем было до этого.

Экспорт в страны ЕС по итогам 2019 года составил 56,7 млн долларов, в 2020 году — 74,1 млн долларов (+36,4%). А по итогам первых трёх месяцев 2021 года объём поставок вырос до 27,5 млн долларов (+48,7%).

В структуре экспортируемой продукции на хлопчатобумажную пряжу приходится 49,1% (13,5 млн долларов), ткань — 21,9% (6 млн долларов), трикотаж — 16,7% (4,6 млн долларов), швейные изделия — 11% (2,9 млн долларов), чулочно-носочные изделия — 1,3% (0,3 млн долларов).

Продукция экспортировалась в 16 стран ЕС, в том числе Польшу — 56% (15,4 млн долларов), Италию — 19,1% (5,3 млн), Германию — 7,3% (2 млн), которые были основными странами-партнерами. Доля этих стран в общем объеме экспорта составила 82,3% (22,7 млн).

Ассоциация «Узтекстильпром» считает, что получение статуса бенефициара GSP+ создаст основу для отечественных производителей-экспортеров текстильной продукции, что впоследствии позволит обеспечить устойчивый рост и диверсификацию ассортимента экспортной продукции. От этого выиграют все — и производители пряжи, и производители готовой продукции, т. к. коды ТН ВЭД входят в перечень, что также послужит развитию взаимовыгодных торговых отношений со странами Европейского союза в текстильной отрасли.

К числу потенциальных партнеров можно причислить такие бренды, как H&M, ZARA, Pimkie, Fred Perry, PULL&BEAR, Bershka, Stradivarius, Mango и многие другие. Отечественные текстильные предприятия готовы к сотрудничеству в сфере осуществления пошива заказов мировых брендов, говорится в сообщении «Узтекстильпром».

Следующие шаги

На данный момент ассоциация «Узтекстильпром» совместно с европейскими международными организациями работает над улучшением качества продукции.

«Особое внимание уделяется внедрению европейских стандартов, которые в последующем послужат увеличению экспорта текстиля на рынок ЕС. Так, для всестороннего продвижения отечественного текстиля совместно с Германским сообществом GIZ, международной консалтинговой компании Gherzi ведется работа разработке стратегии продвижения текстиля в Европе» — заявили в ассоциации.

По оценкам экспертов, при режиме преференциальной торговли GSP+ ожидаемый объем экспорта текстильной продукции на первоначальном этапе будет составлять 300 млн долларов, с последующим его увеличением до 1,2 млрд долларов к 2025 году, отметили в «Узтекстильпроме».

При этом в ассоциации ожидают, что в 2021 году объём экспорта текстиля в страны ЕС составит 142,1 млн долларов (+91,8%), а в 2022 году — 242,2 млн долларов. Немного сниженные прогнозы связаны с тем, что пока не все экспортёры получили европейские стандарты.

Мнения экспертов

Ректор Университета мировой экономики и дипломатии Комилжон Каримов сообщил, что в рамках программы GSP+ Узбекистан получил возможность экспортировать товары на территорию ЕС без дополнительных таможенных сборов, акцизов и платежей, что «открывает огромный экспортный потенциал для узбекских производителей».

«Если говорить о цифрах, то Узбекистан экспортировал на территорию Европейского союза в 2020 году товаров на 60 млн долларов (январь-октябрь 2020 года). По прогнозам экспертов, только в течение года экспорт может увеличиться до 300 млн долларов, то есть в пять раз за короткий период. А до 2025 года, опять-таки по прогнозам экспертов, экспорт на территорию ЕС текстильной продукции может увеличиться до 1,2 млрд долларов, то есть практически в 20 раз», — заявил он.

Начальник Управления финансов и инвестиций Ассоциации экспортёров Хаёт Азимов считает, что Узбекистан за счёт статуса страны-бенефициара в рамках GSP+ получит возможность увеличить объёмы прямых поставок в Европу и снизить риски, связанные с экспортом в ЕС.

«Это соответственно позволяет снизить стоимость финансирования [экспорта], которая будет отражаться в себестоимости продукции. Когда себестоимость снижается, либо это оставляет большую маржу в экспортируемой продукции, либо это позволит экспортёру перевести часть сэкономленных затрат в цену поставки. А это, в свою очередь, дальше способствует увеличению объёма экспорта в Европу», — сказал он.

Заведующий сектором Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Мухсин Холмухаммедов отметил, что объём рынка ЕС в текстильной отрасли составляет 98 млрд долларов (органические и неорганические волокна), в кожевенно-обувной — 24 млрд долларов, сельскохозяйственной — 24 млрд долларов.