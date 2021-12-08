Специальный докладчик ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуала Ни Аолаин завершила 10-дневный визит в Узбекистан. 7 декабря она подвела итоги визита на пресс-конференции в Ташкенте, сообщается в пресс-релизе ООН.

Изучив широкий спектр вопросов в сфере борьбе с терроризмом, эксперт высоко оценила проводимую правительством Узбекистана с мая 2019 года операцию «Мехр» («Милосердие») по репатриации и реинтеграции сотен женщин и детей из зон конфликта в Сирии, а также из Ирака и Афганистана. В то же время она рекомендовала властям провести значительную реформу законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

«Модель репатриации, созданная в Узбекистане и основанная на семье и сообществе, — пример передового опыта репатриации, с обеспечением наилучших интересов ребёнка и полноценной реинтеграцией женщин, возвращающихся из зон конфликта в качестве приоритета политической, правовой и общественной деятельности», — заявила Фионнуала Ни Аолаин.

Тысячи женщин и детей подверглись произвольному задержанию в лагерях северо-восточной Сирии. Эксперты ООН заявляют, что там они подвергались насилию, эксплуатации, надругательствам и лишениям в условиях содержания и обращения, практически сопоставимых с международно-правовыми определениями пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, не располагая никакими средствами правовой защиты. Они обращались к десяткам стран с призывом обеспечить их репатриацию.

Фионнуала Ни Аолаин приветствовала практическое внимание правительства Узбекистана к недопущению стигматизации и обеспечению доступа к основным правам, в том числе экономическим и социальным, а также подчеркнула важность сотрудничества с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и другими правозащитными учреждениями ООН, включая её офис и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Отметив, что Узбекистан показал пример эффективной и человечной работы, отвечающей стандартам прав человека, она призвала к непрерывному мониторингу и оценке процесса репатриации для обеспечения непрерывной защиты прав человека и обмена знаниями среди ключевых заинтересованных сторон, в том числе международного сообщества и гражданского общества.

Специальный докладчик также подробно изучила законы Узбекистана в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом и выявила «причины для обеспокоенности в связи с общими и расплывчатыми формулировками в некоторых статьях Уголовного кодекса», говорится в сообщении. По её словам, необходимо значительно пересмотреть данные положения, чтобы обеспечить их соответствие нормам международного права, а также стандартам в сфере борьбы с терроризмом и прав человека.

Она подчеркнула необходимость решить вопрос «негативного влияния существующего законодательства в аспекте борьбы с финансированием терроризма на гражданское общество и некоммерческие организации», соблюдая рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и стандарты в сфере прав человека.

Эксперт призвала расширить меры по защите основных прав человека, в том числе право на свободу выражения мнений, свободу собраний, справедливое разбирательство, достойные условия содержания под стражей, свободу от пыток, а также право на свободу вероисповедания.

Относительно нарушений прав человека в прошлом она заявила, что обеспечение подотчётности и транспарентности подкрепит и поддержит текущие усилия по проведению реформ. Фионнуала Ни Аолаин рекомендовала создать официальный и независимый механизм пересмотра, способный проводить расследования и предоставлять действенную правовую защиту и компенсации для урегулирования серьёзных нарушений прав человека лиц, которые ранее привлекались к ответственности по делам, связанным с вопросами государственной безопасности, в особенности тех, кто подвергался пыткам или бесчеловечным и унижающим достоинство видами обращения.

Во вторник Фионнуалу Ни Аолаин принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По данным пресс-службы главы государства, на встрече были рассмотрены вопросы «дальнейшего развития открытого и конструктивного диалога по актуальной повестке в области прав человека, противодействия современным вызовам и угрозам».

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

На встрече обсуждалось «продолжение тесного взаимодействия, прежде всего оказание технического содействия и помощи в реализации программ и проектов в области повышения роли институтов гражданского общества, усиления роли женщин и поддержки молодёжи, совершенствования законодательства и других сферах».

«Достигнута договоренность о проведении ряда совместных международных мероприятий, направленных на укрепление партнёрства Узбекистана с органами и правозащитными институтами ООН», — отмечается в сообщении.

В октябре прошлого года Узбекистан был впервые избран членом Совета ООН по правам человека (СПЧ) на трёхлетний срок (2021−2023). Недавно постоянный представитель Узбекистана при ООН в Женеве Улугбек Лапасов был одобрен на должность одного из четырёх заместителей председателя СПЧ на 2022 год.

Летом 2020 года президент утвердил Национальную стратегию поправам человека.