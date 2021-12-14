В ноябре инфляционные ожидания населения и бизнеса Узбекистана на следующие 12 месяцев резко ухудшились, следует из комментария Центрального банка по итогам опроса.





Средний уровень ожидаемой инфляции среди граждан в прошлом месяце составил 16,5% (16,2% в октябре) — это максимальный показатель c мая. Медианный уровень инфляционных ожиданий за месяц вырос с 13,6% до 14,4%. До этого показатель несколько месяцев оставался на относительно стабильном уровне — около 13,6%.





Большая часть опрошенных, как и месяцем ранее, ожидает инфляцию на уровне 9−12%. При этом в ноябре заметно увеличилось число респондентов, которые ожидают роста цен на 13% и выше.

Население считает, что на рост цен в основном повлияет девальвация национальной валюты (47% опрошенных), увеличение расходов на топливо и транспорт (43%), подорожание импортных товаров и продуктов первой необходимости (35%).

23% респондентов связывают инфляцию с повышением зарплат и пособий, 10% — высокой разницей между ценами в супермаркетах и рынках. 23% ожидают дефицита товаров и сокращения числа точек розничной торговли. 13% считают, что на рост цен повлияет повышение стоимости жилья и арендных платежей, 12% — пандемия коронавируса и рост заболеваний.





Инфляционные ожидания среди предпринимателей на следующие 12 месяцев увеличились с 14,8% до 15,6% — это максимум c августа. Медианный показатель за месяц вырос с 11,7% до 13,4%.

Большая часть опрошенных предпринимателей, как и население, ожидают роста цен в пределах 9−12%. При этом увеличилось число респондентов, прогнозирующих инфляцию на уровне 13% и выше.





Бизнес, как и население, обеспокоены ростом цен на топливо и транспорт (49%) и девальвацией сума (44%). Кроме того, ожидается снижение поставок сырья и запчастей из-за пандемии в следующем году, что может привести к повышению цен на их импорт (33%) и перебоям в поставках такой продукции (16%).

Что это значит

Инфляционные ожидания — предположения населения и предпринимателей о будущем уровне инфляции, который они учитывают при принятии ими экономических решений. Исходя из ожиданий инфляции, производители и потребители, продавцы и покупатели строят свою будущую кредитно-финансовую и ценовую политику, оценивают уровень доходов, расходов и предполагаемый объём прибыли.

Прогнозы потребителей влияют на реальную инфляцию в обозримом будущем, что сказывается на спросе и ценообразовании продукции, которую выпускает бизнес. Таким образом, инфляционные ожидания — одна из причин роста реальной инфляции. В связи с чем, это важный индикатор социально-экономического развития страны, формирующий социальные настроения.

В 2018 году Центральный банк внедрил практику регулярного мониторинга цен для выявления инфляционных рисков на ранних стадиях. С тех пор регулятор проводит опросы среди физических и юридических лиц. Заместитель председателя ЦБ Бехзод Хамраев отмечал, что обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке — одна из приоритетных задач Центрального банка.

«Мы должны оперативно следить за динамикой потребительских цен на местах, чтобы делать свои оценки того, какие риски ожидаются и как происходит ценообразование», — пояснял он.

В ноябре наблюдался резкий рост цен на бензин, в том числе на Аи-80. После вмешательства Антимонопольного комитета цену на горючее удалось стабилизировать.

Кроме того, как отмечает Spot, с середины ноября ускорилась девальвация сума — межбанковский курс доллара обновлялся максимум 7 раз за месяц. Если на октябрь доллар по курсу ЦБ с начала года подорожал только на 2%, то на конец ноября рост уже достиг 3%.

По итогам ноября годовой рост цен продовольственных товаров находился на уровне 13,4%, а в группах непродовольственных товаров и услуг 7,9% и 8,1% соответственно.

Напомним, что в 2022 году ЦБ ожидает уровень инфляции в районе 8−9%%.