Компания «Узбекнефтегаз» анонсировала снижение цен на бензин Аи-80 на своих заправочных станциях UNG Petro, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь холдинга Сиявуш Тураходжаев.

По его словам, новые цены вступят в силу в 26 ноября (пятница) с 20:30, в регионах — на два часа позже. Ожидается, что стоимость горючего уменьшится до 6890 сумов.

16 ноября начальник Департамента нефтепереработки, нефтехимии, хранения, транспортировки нефтепродуктов «Узбекнефтегаза» Хушнуджон Махмуджонов сообщал, что на заправках компании бензин Аи-80 в розницу продаётся по 6790—6800 сумов, что ниже, чем у конкурентов. За 10 дней цены выросли до 7390 сумов (на других заправках — до 8000−8200 сумов), несмотря на падение биржевых котировок на топливо.

Пресс-секретарь компании объяснил подорожание бензина тем, что компания закупила бензин на бирже по высокой цене на прошлой неделе и отмечал, что по итогам пятничной сессии цены снизятся.

16 ноября заместитель председателя Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев перечислил причины повышения цен на бензин и рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен. В частности, были анонсированы меры по увеличению минимальных объёмов бензина, выставляемых на бирже, реализации Аи-80 небольшими лотами до 1 тонны и другие. Он выразил надежду, что оперативные меры, принятые рабочей группой, окажут влияние на стабилизацию цен на внутреннем рынке в течение 10 дней.

АМК также подтвердил наличие «манипулятивных действий» при биржевых сделках с бензином и пообещал принять меры.