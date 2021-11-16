Рост стоимости автомобильного бензина в Узбекистане связан с повышением спроса на внутреннем рынке и частично конъюнктурой мирового рынка нефтепродуктов. Об этом на брифинге 16 ноября сообщил заместитель председателя Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Причины роста цен

По словам Фарруха Карабаева, спрос на бензин в стране за последние два года увеличился с 1,1 миллиона до 1,3 миллиона тонн. Если с января по апрель 2021 года в среднем на бирже продавалось 54 тысячи тонн бензина в месяц, то в мае-октябре этот показатель вырос до 84 тысяч тонн.

Замглавы АМК отметил, что котировки нефти марки Brent выросли на 53%, но цена на бензин в Узбекистане выросла ещё больше.

«Частично при производстве бензина мы используем импортное сырье, в том числе при производстве бензина Aи-80, но в основном для производства высокооктанового бензина», — сказал он. Представители «Узбекнефтегаза» позже подтвердили корреспонденту «Газеты.uz», что бензин Аи-80 производится из местного сырья.

Импорт готового бензина также значительно вырос за последние два года. В 2020 году было завезено 188 тысяч тонн бензина, а за первые 10 месяцев этого года — 221 тысяча тонн. В основном импортируется высокооктановый бензин Аи-92 (154 тысячи тонн), сообщил Фаррух Карабаев.

«Однако, учитывая тенденцию к росту цен на сырьевые товары с начала года, импорт готовой продукции сократился по сравнению с началом года. Например, если взять бензин Аи-80, который в мире производят мало, то его импорт снизился в 7 раз. Объём импорта бензина марки Аи-92 вырос в 1,5 раза по сравнению с началом года», — заявил он.

Замглавы комитета назвал вторым «очевидным фактором» монопольное положение некоторых отечественных производителей нефтепродуктов. Кроме того, возможности малых и средних покупателей приобретать бензин на бирже «несколько ограничены».

В январе-ноябре на биржевые торги было выставлено 869 тысяч тонн бензина, из этого объёма 85% составляет бензин Аи-80, оставшуюся часть — Аи-91. Бухарский нефтеперерабатывающий завод производит 76% бензина в Узбекистане, Ферганский НПЗ — 10%, остальные 14% — разные мелкие производители.

«При этом, если в октябре в сутки на торги выставлялось 4500 тонн бензина, то в ноябре этот показатель упал до 2400 тонн, то есть сократилось предложение. Сокращение предложения бензина на внутреннем рынке, конечно, создало давление на цены», — сказал он.

Фаррух Карабаев также признал, что нефтеперерабатывающие заводы выставляли на биржу лоты, которые были доступны в основном крупным игрокам, то есть в объёмах не менее 60 тонн (норма железнодорожного вагона). Это, в свою очередь, ограничивало возможности малых заправок и создавало ценовое давление.

По его словам, у крупных оптовиков и нефтебаз больше финансовых возможностей и, прежде всего, имеется складская инфраструктура для хранения нефтепродуктов, что ставит их в преимущественное положение на биржевых торгах и также влияет на ценовую ситуацию.

Меры для стабилизации цен

Антимонопольный комитет, Министерство экономического развития и сокращения бедности, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, Счётная палата и Министерство финансов совместно создали рабочую группу, которая изучает «обоснованность расходов» компании «Узбекнефтегаз», Бухарского и Ферганского НПЗ, нефтебаз и других производителей, связанных с производством, хранением и доставкой бензина. Кроме того, группа работает над оптимизацией цен и выявлением резервов для снижения стоимости продукта.

Фаррух Карабаев отметил, что рабочая группа совместно с Министерством энергетики и Министерство инвестиций и внешней торговли изучают возможности для расширения географии поставок бензина в Узбекистан, чтобы «насытить внутренний рынок». Он подчеркнул, что ранее основным поставщиком бензина был Казахстан, но страна ввела шестимесячный запрет на экспорт топлива. В связи с этим сейчас Узбекистан закупает бензин из России, где «трейдеры, воспользовавшись ситуацией на мировых рынках, пытаюсь повлиять на цены».

По итогам изучения рабочая группа предписала Бухарскому НПЗ и другим производителям:

производить и выставлять на бирже не менее 3000 тонн бензина в день;

в день; выставлять на биржу минимум 20% бензина Аи-80 лотами объёмом не более 1 тонны (сейчас — 60 тонн), включая бензин, вырабатываемый «Узбекнефтегазом» на давальческой основе из местного сырья. По словам замглавы АМК, в последние месяцы на биржу в основном выставляется бензин на давальческой основе;

включая бензин, вырабатываемый «Узбекнефтегазом» на давальческой основе из местного сырья. По словам замглавы АМК, в последние месяцы на биржу в основном выставляется бензин на давальческой основе; доставлять бензин покупателям небольших лотов (не более 1 тонны) через ближайшие к ним нефтебазы;

ограничивается предельный объём бензина, реализуемого одному покупателю в рамках одной торговой сессии: для крупных лотов — 120 тонн, для маленьких — 10 тонн.

Фаррух Карабаев выразил надежду, что оперативные меры, принятые рабочей группой, окажут влияние на стабилизацию цен на внутреннем рынке в течение 10 дней.