Цена автомобильного бензина марки Аи-80 на бирже начала снижаться после мер, принятых Антимонопольным комитетом и другими ведомствами, сообщила пресс-служба АМК.





За три дня стоимость топлива уменьшилась на 9%. Если 15 ноября средняя цена реализации бензин Аи-80 на биржевых торгах составляла 10,13 млн сумов за тонну, то 17 ноября она сократилась до 9,36 млн сумов, а 18 ноября — до 9,18 млн сумов.

В частности, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, производящий большую часть бензина в стране, снизил цену горючего из местного сырья на 8% — до 9,29 млн сумов за тонну.

Тонна бензина от Ферганского НПЗ подешевела до 8,36 млн сумов (-17%), от «Саноат энергетика гурухи» (Jizzakh Petroleum) — до 8,32 млн сумов (-16%), от нефтебаз и других малых производителей — до 8,56 млн сумов (-17%).

Кроме того, Бухарский и Ферганский НПЗ начали выставлять маленькие лоты до 1 тонны, хотя до этого продавали бензин в объёмах не менее 60 тонн. Как ранее отметили в Антимонопольном комитета, эта ситуация ограничивала возможности малых и средних покупателей, поскольку у них нет соответствующей инфраструктуры для хранения топлива в больших объёмах.

В результате крупные лоты приобретали сами нефтебазы, которые выставляли на реализацию бензин маленькими лотами, но по завышенной цене.

Ранее сообщалось, что в 2019 году НПЗ выставляли на продажу 90% бензина маленькими лотами (10% — крупными), в 2020 году — 94% (6%), но в 2021 году покупатели могли приобрести на бирже только крупные лоты. В результате доля покупателей в лице нефтебаз выросла с 50% до 83%, из-за чего «снизилась роль биржи в формировании цены».

После возвращения малых лотов за три дня значительно выросло число покупателей — с 32 до 119. В частности, если в начале недели Бухарский НПЗ продал бензин 11 предприятиям крупными лотами в 60 тонн, то в четверг количество покупателей достигло 66, из них 47 приобретали топливо по 1 тонне.

16 ноября заместитель председателя Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев перечислил причины повышения цен на бензин и рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен. В частности, были анонсированы меры по увеличению минимальных объёмов бензина, выставляемых на бирже, реализации Аи-80 небольшими лотами до 1 тонны и другие. Он выразил надежду, что оперативные меры, принятые рабочей группой, окажут влияние на стабилизацию цен на внутреннем рынке в течение 10 дней.

АМК также подтвердил наличие «манипулятивных действий» при биржевых сделках с бензином и пообещал принять меры.