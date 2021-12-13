При использовании транспортных карт количество поездок и пересадок в общественном транспорте Ташкента не будет ограничиваться. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Управления транспорта столицы и глава компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев.

С 1 января 2022 года плату за проезд в общественном транспорте столицы — метро и автобусах — планируется повысить с 1400 до 1700 сумов. Об этом говорится в проекте решения хокима столицы, опубликованном для общественного обсуждения.

Дополнительно планируется пересмотреть стоимость тарифов при использовании транспортных карт.

В проекте документа приводится таблица с тарифными планами для населения, студентов, учащихся и пенсионеров, где указаны число поездок. Как уточнил Анвар Джураев, число поездок используется только для расчёта стоимости тарифа по транспортной карте (число поездок X * 1700 — 23%). Аналогичная формула применялась при расчёте стоимости проездных билетов, заявили в компании.