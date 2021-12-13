При использовании транспортных карт количество поездок и пересадок в общественном транспорте Ташкента не будет ограничиваться. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Управления транспорта столицы и глава компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев.
С 1 января 2022 года плату за проезд в общественном транспорте столицы — метро и автобусах — планируется повысить с 1400 до 1700 сумов. Об этом говорится в проекте решения хокима столицы, опубликованном для общественного обсуждения.
Дополнительно планируется пересмотреть стоимость тарифов при использовании транспортных карт.
В проекте документа приводится таблица с тарифными планами для населения, студентов, учащихся и пенсионеров, где указаны число поездок. Как уточнил Анвар Джураев, число поездок используется только для расчёта стоимости тарифа по транспортной карте (число поездок X * 1700 — 23%). Аналогичная формула применялась при расчёте стоимости проездных билетов, заявили в компании.
Святослав Морской
Хоть одно здравое решение. Может, и я куплю карту..
Flyerok
карта электронная — можно конкретно узнать какое количество пересадок совершил пользователь за последние 2-3 месяца и исходя из его активности вывести итоговую стоимость. не? или сделать пересчет неизрасходованных поездок на следующий месяц.
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это с бумажным проездным нельзя было учитывать активность, а в электронной системе — можно и нужно