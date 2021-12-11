Число журналистов, находящихся в тюрьмах по всему миру, достигло рекордного уровня в 2021 году. На начало декабря под стражей находятся 293 сотрудника СМИ, говорится в докладе Комитета по защите журналистов (КЗЖ).

По данным международной организации, самое большое количество журналистов в заключении приходится на Китай — 50. За ним следует Мьянма — 26, Египет — 25, Вьетнам — 23, Беларусь — 19. Замыкают первую десятку Турция (18), Эритрея (16), Саудовская Аравия (14), Россия (14) и Иран (11). В Узбекистане, как следует из подсчётов комитета, в тюрьме находятся два журналиста — это Элёрбек Таджибаев и Оттабек Сатторий.

«Вот уже шестой год подряд КЗЖ фиксирует рекордное количество заключённых в тюрьму журналистов по всему миру. Эта цифра отражает две неразрывно связанные между собой проблемы: правительства полны решимости контролировать информацию и управлять ею, и они становятся все более наглыми в своих усилиях. Сажать журналистов за репортажи о новостях — отличительная черта авторитарного режима», — заявил исполнительный директор КЗЖ Джоэл Саймон.

«Антигосударственные» обвинения против журналистов остаются наиболее распространёнными, отмечает комитет. В этом году организация также задокументировала случаи как минимум 17 заключённых в тюрьму журналистов, которых обвинили в киберпреступлениях. Это в некоторых случаях может означать уголовное преследование за любые публикации или распространение информации в интернете, говорится в докладе.

Кроме того, КЗЖ документально подтвердил убийство 24 журналистов. Наибольшее число — четыре — журналистов, убитых в 2021 году в отместку за свою работу, зарегистрировано в Индии. Самой опасной для журналистов страной остаётся Мексика, добавляет комитет. В этом году в стране трое сотрудников прессы были убиты за свои репортажи, по ещё шести убийствам идут расследования.