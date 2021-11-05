Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам 3 ноября рассмотрел уголовное дело, возбуждённое в отношении одного бывшего и двух действующих журналистов Effect.uz, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

В апреле «Газета.uz» писала, что корреспонденты издания были объявлены в розыск и заочно заключены под стражу, им было предъявлено заочное обвинение в сопротивлении представителю власти и вмешательстве в расследование или в разрешение судебных дел.

В январе Effect.uz выпустил два видеоролика из здания Термезского районного суда по уголовным делам с участием корреспондентов Элёрбека Таджибаева, Акбара Нуримбетова и Хамиджона Ахмедова. Первые двое вступили в конфликт с председателем суда Одилом Бегимкуловым и зашли в его кабинет вместе с заявителями до начала заседания, где ожидалось вынесение приговора по делу Икрома Худоярова, который обвинялся в мошенничестве в крупном размере.

По последним данным Верховного суда, в рамках уголовного дела обвинялись четыре человека:

Э. Таджибаев (родился в 1990 году в Ферганской области, бывший корреспондент Effect.uz, ныне — корреспондент Taftish.uz;

А. Нуримбетов (родился в 1982 году в Навоийской области, бывший корреспондент Effect.uz);

Х. Ахмедов (родился в 1987 году в Ферганской области, бывший корреспондент Effect.uz);

Г. Худоярова (родилась в 1977 году в Сурхандарьинской области, индивидуальный предприниматель).

Решением суда, Э. Таджибаев и А. Нуримбетов признаны невиновными по пунктам «а», «г» части 3 статьи 139 (клевета), пункта «а» части 3 статьи 140 (оскорбление) и части 1 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса и оправданы на основании части 2 статьи 83 (основания для реабилитации) Уголовно-процессуального кодекса.

При этом суд признал их виновными по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и части 1 статьи 236 (вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел). На основании статьи 59 (назначение наказания при совершении нескольких преступлений) они приговорены к 3 годам лишения и ограничения свободы соответственно (первый будет отбывать наказание в адресной колонии).

Х. Ахмедов признан невиновным по части 1 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) УК и оправдан по часте 2 статьи 83 (основания для реабилитации) УПК.

В то же время журналист признан виновным по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и части 1 статьи 236 (вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел). По статье 59 УПК он приговорён к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Г. Худоярова признана невиновной по пункту «а» части 3 статьи 140 (оскорбление) УК и на основании части 2 статьи 83 (основания для реабилитации) УПК оправдана. Предпринимательница признана виновной по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 139 (клевета) и приговорена к 2 годам ограничения свободы.