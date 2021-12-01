1 декабря пластиковый жетон, который пассажиры Ташкентского метрополитена использовали для проезда в подземке, ушел в историю. Ташкент стал шестым на постсоветском пространстве городом (после Москвы, Баку, Тбилиси, Харькова и Киева), отменившим жетонную оплату. «Газета.uz» рассказывает, как менялся жетон первого в Центральной Азии метрополитена и какой была система оплаты проезда в крупнейших мировых системах метро.

Ташкентский метрополитен

Ташкентский метрополитен был открыт 6 ноября 1977 года. В советский период пассажиры расплачивались пятиопеечными советскими монетами. Однако с обретением Независимости встал вопрос о внедрении своих жетонов.

5 копеек образца 1989 года, медно-цинковый сплав. Фото: Eugene Zelenko / Википедия

В начале 1992 года в Научно-производственном объединении «Средазэлектроаппарат» были изготовлены три тестовых алюминиевых образца жетонов для метро. Общий тираж всех вариантов составил около 70 штук.





Один из образцов алюминиевых жетонов. Фото: n-metro.ru.

Ни один из трёх вариантов алюминиевых жетонов не прошёл испытания и не вышел в массовый тираж для использования пассажирами. Жетоны были слишком лёгкими — всего 1,5 грамма, из-за чего турникеты не воспринимали их вес.

После этой попытки в 1992 году «Средазэлектроаппарат» начал чеканить латунные жетоны. Они прошли испытания. Коллекционеры разделяют эти жетоны на два подтипа: по правильному и неправильному тексту вставки по контуру лицевой стороны монеты.

Правильный — слева, неправильный — справа. Фото: n-metro.ru.

Если раскрыть текст в дугу или прямую, можно понять, почему один вариант был правильным, а второй — нет.





Сверху — правильный. Фото: n-metro.ru.

Всего было выпущено четыре типа латунных жетонов. Они отличались толщиной шрифта, кеглем, вышеуказанной «правильностью» и «неправильностью» текста, оттенками монеты в зависимости от процентного соотношения меди и цинка в латуни.

Разновидность латунного жетона «правильного» образца. Фото: n-metro.ru.





Разновидность латунного жетона «неправильного» образца. Фото: n-metro.ru.

Сотрудники НПО «Средазэлектроаппарат», где изготавливались жетоны, пишут на форумах, что «когда штамповщик заканчивал латунную ленту, последний раз пресс ударял не в полную силу, и жетон не вырубался, хотя его изображение оставалось на латуни». Так с латунной ленты выходили сувениры. Например, брелоки.





Фото: coins.lave.ru.

В пресс-службе Ташкентского метрополитена «Газете.uz» рассказали, что первый этап внедрения пластиковых жетонов начался тоже в 1992 году. Они изготавливались из люминесцентного пластика с синим красителем. Тестировали четыре типа и два подтипа пластиковых жетонов. Они отличались рисунком и эмблемой метрополитена.

Фото: n-metro.ru.

В 1993 году появились магнитные карточки. Однако в связи с тем, что система бесконтактных платежей не была развита в Узбекистане, очень скоро их упразднили. В 1994 году проезд в метро стало возможно оплачивать месячным абонементом, а год спустя появились проездные карточки.

Все эти годы оплачивать проезд также можно было латунными жетонами. Но 1 января 1996 года Ташкентский метрополитен прекратил их приём, система окончательно перешла на более дешёвые пластиковые аналоги.

Коллекционеры пишут, что тираж различных типов пластиковых жетонов достоверно не известен. Но по неподтвержденным данным, тираж жетона на фото выше составил 160 тысяч штук, а на фото ниже — около 5 миллионов.

Фото: n-metro.ru.

Технология изготовления жетонов допускала погрешности в цветовой гамме.

Фото: n-metro.ru.

С ноября 2020 года Ташкентский метрополитен прекратил продажу жетонов, а 1 декабря 2021 года жетоны перестали принимать.





На смену им пришли транспортные карты. Мы рассказывали, как ими пользоваться в подробной инструкции.

Московский метрополитен

Подробная история оплаты проезда в Московском метрополитене описана проектом metro.ru.

С открытием первой системы метро в Советском Союзе в 1935 году власти планировали установить в подземке турникеты для контроля прохода пассажиров. Специально под них были разработаны особые жетоны с отверстиям.





Фото: metro.ru.

Жетоны оказались неудобными в применении, поэтому на смену им пришли билеты. При входе в метро контролеры вручную отрывали и компостировали их. Картонные билеты и отрывные талоны встречались вплоть до 1980 года.





Билет 1935 года. Фото: Sealle / Википедия.

Второй эксперимент по внедрению жетонов был предпринят в 1952 году. В 1958 году в метро начинают устанавливать автоматические турникеты, в год спустя их уже выпускают серийно.





Фото: metro.ru.

В 1961 году турникеты принимают пятикопеечные монеты. С 1992 года метрополитен вернулся к металлическим жетонам из белого металла, а также из стали, плакированной латунью (на фото ниже — ред.).

Фото: metro.ru.

Эти жетоны были в обращении лишь 11 месяцев и были действительны до 15 ноября 1992 года.





Фото: metro.ru.

В ноябре 1992 года вводятся пластиковые жетоны. В турникет можно было опускать и половину от жетона, разломав его на две части, — устройство реагировало только на спектр прошедшего через жетон света. С 15 января 1999 года жетоны перестают продавать, а с 1 февраля — принимать. Москва переходит на магнитные карты.

Сегодня проезд можно оплатить и магнитными, и бесконтактными картами. В октябре этого года Московский метрополитен в тестовом режиме внедрил новую систему оплаты проезда Face Pay. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для пользования общественным транспортом приобрела такой масштаб, сообщила мэрия города.

Лондонский метрополитен

История метрополитена началась в столице Англии 10 января 1863 года. Сегодня это одна из крупнейших систем в мире. Сеть состоит из 11 линий общей протяженностью более 400 км. Лишь 45% путей проходит под землёй.

Метрополитен Лондона никогда не использовал жетоны. Это характерно для систем, где стоимость проезда зависит от дальности поездки. Пассажиры расплачивались билетами, которые сначала продавали кассиры.





Фото: metadyne.

Однако уже в начале прошлого века систему начали автоматизировать.





Фото: nycsubway.

В конце 1960-х в Великобритании появились жетоны разного номинала для оплаты проезда в транспорте, в том числе и в метрополитене.

Фото: Viniremonet.ru

Сегодня проезд в метрополитене оплачивают транспортными картами Oyster. Ими также можно оплачивать проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах.

Фото: Frank Murmann / Википедия.

Метрополитен Нью-Йорка

Метрополитен Нью-Йорка — самая большая система в мире по количеству станций, первая из которых открылась в 1868 году и была наземной.

В XX веке форма оплаты проезда в метро Нью-Йорка часто менялась. В начале прошлого столетия принимались пяти- и десятицентные монеты. Позднее пассажиры стали использовать жетоны, дизайн которых также менялся.

Фото: nycsubway.

В начале 1990-х подземка Нью-Йорка начала внедрять магнитные карты Metro Card, однако жетоны продолжали принимать вплоть до 2003 года.





Фото: Piergiuliano Chesi / Википедия.

Сегодня Нью-Йоркский метрополитен устанавливает турникеты бесконтактной оплаты проезда.