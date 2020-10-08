С 1 ноября 2020 года в Ташкентском метрополитене перестанет принимать жетоны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.

Уточняется, что в настоящее время на всех станциях столичного метро уже установлены стационарные валидаторы для приема оплаты за проезд через транспортные и банковские карты (NFC).

Фото: Минтранс.

Это делается для расширения масштабов использования единой транспортной карты, ускорения полноценного запуска автоматизированной системы оплаты за проезд, а также отказа от наличных денег в общественном транспорте, следует из заявления Минтранса.

В министерстве добавили, что валидаторы также установлены на более 1000 автобусах «Тошшахартрансхизмат».

Напомним, в Ташкенте внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) было начато в январе этого года, в регионах — с 1 августа. «Газета.uz» подробно рассказывала о возможностях и способах использования транспортных карт.