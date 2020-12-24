С января 2021 года в общественном транспорте Ташкента планируется отменить наличную оплату проезда и традиционные месячные проездные билеты. Вместо них вводятся транспортные карты, в том числе для пассажиров, имеющих право льготного проезда — учащихся, студентов и пенсионеров.

Вот что вы узнаете:

Что такое транспортная карта?

Единая транспортная карта — это бесконтактная карта с технологией NFC. На ней указан срок годности — три года. Карта будет активна до конца указанного на ней месяца.

Срок действия карты — до конца декабря 2022 года.

На тыльной стороне карты есть QR-код. Он ведет на сайт atto.uz, где можно зарегистрироваться и узнать данные о своей карте, если она привязана к номеру телефона.

Сейчас транспортной картой можно оплачивать проезд в автобусах компании «Тошшахартрансхизмат» (зелёные автобусы) и на всех станциях метро. В будущем планируется расширить возможности транспортной карты.

Какие бывают транспортные карты?

Пока есть транспортная карта одного вида — карта для населения синего цвета.





С нового года «Тошшахартрансхизмат» и Управление транспорта Ташкента должны начать реализацию транспортных карт для пассажиров, имеющих право льготного проезда, — учащихся, студентов и пенсионеров. Эти карты зелёного, жёлтого и красного цветов соответственно.

Чем транспортная карта для льготников отличается от обычной транспортной карты?

Транспортная карта для льготников будет привязана к имени картодержателя и номеру документа, который даёт пассажиру право льготного проезда — пенсионное или студенческое удостоверение.

Важно. Лицам, не достигшим 16 лет, транспортные карту будут выдавать по паспорту законного представителя, свидетельству о рождении ребёнка и документу, подтверждающему обучение.

Транспортная карта для льготников даёт право приобретения тарифного плана с 50% льготой — за полцены.

Где купить транспортную карту?

Транспортные карты для населения (синие) можно купить в кассах метрополитена и пунктах реализации месячных проездных билетов. В городе таких пунктов около 90. Сейчас такая карта стоит 15 тысяч сумов, 5 тысяч из которых зачисляется на баланс транспортной карты.

На брифинге 11 декабря глава Управления транспорта и председатель правления АО «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев отметил, что транспортные карты для льготников (зелёные, жёлтые и красные) можно будет получить в пунктах реализации месячных проездных билетов (список пунктов по районам) или в офисе «Тошшахартрансхизмат» (локация).

ТШТХ объясняет, что карты для льготников в кассах метрополитена реализовываться не будут, потому что студентам и пенсионерам надо предоставлять документы, а кассиры не будут успевать регистрировать льготников и обслуживать пассажиров.

Учащиеся, студенты и пенсионеры получат льготные транспортные карты в рамках акции ATTO бесплатно. Им нужно только приобрести тарифный план. О них рассказывается ниже.

Как пополнить баланс транспортной карты?

Во всех кассах метрополитена, в пунктах реализации месячных проездных билетов и в сети инфокиосков. Карта инфокиосков есть в приложении ATTO Uz (Android, Apple) в разделе «Киоски», а также на сайте atto.uz.

Вот как это делается в инфокиоске

Пополнить баланс также можно через платежные приложения, в том числе банковские. По последним данным компании ATTO, функция есть в следующих приложениях: Click, Payme, Apelsin, MyUzcard, UPay, Ipak Yo’li Mobile, MKB Mobile («Микрокредитбанк»), OSON, Tenge Lite (Tenge bank), Universal Mobile («Универсалбанк»), Ravnaq Bank, InfinBank, Aloqa Mobile, Savdogarbank Mobile, My Uzcard, Davrbank, Hamkor Mobile, Agrobank Mobile, PSB («Узпромстройбанк»).

Чтобы пополнить баланс карты через платежные приложения, наберите в строке поиска «ATTO» латинскими буквами, введите номер транспортной карты.

Баланс также можно пополнить с помощью приложения ATTO.Uz (PlayMarket, AppStore). Для этого нужно выбрать «Пополнить баланс» в главном меню и добавить банковскую карту, привязав её к приложению, или пополнить баланс без сохранения банковской карты, введя её реквизиты.

Как оплачивать проезд транспортной картой?

В метро карту нужно просто приложить к валидатору на турникете и дождаться зелёной отметки. Если экран валидатора загорится красным, возможно, баланс карты отрицательный или карта заблокирована. Жёлтый цвет означает, что после последней оплаты проезда прошло менее 6 минут.

Цвета светофора будут встречаться в нашей инструкции дальше, поэтому назовём этот метод проверки статуса оплаты «светофором».

Я забыл карту дома. Как быть?

Если вы забыли транспортную карту дома или не хотите искать её в карманах, можно оплатить проезд мобильным телефоном.

Для начала необходимо скачать и установить мобильное приложение ATTO.Uz (PlayMarket, AppStore). Затем в приложении нужно зарегистрироваться. Для этого требуется ввести номер телефона, на который придет SMS-сообщение с кодом.

Когда вы введёте данные своей транспортной карты, она будет привязана к этому номеру телефона и к системе приложения именно на этом устройстве. Привязать карту к приложению на другом устройстве уже не получится.

В зависимости от операционной системы мобильного устройства в главном меню будут перечислены способы оплаты проезда через мобильный телефон: «Оплатить через QR-код в метро» и «Оплатить через NFC» — для устройств на ОС Android и «Оплатить через QR-код в метро» — для устройств iOS.

Слева — интерфейс приложения на Android, справа — на iOS. Услуга SMS Info не подключена.

Важно. Вы не сможете оплатить проезд мобильным телефоном ни в метро, ни в автобусе, если транспортная карта не подключена к услуге SMS-информирования.

Если вы хотите оплачивать проезд мобильным телефоном, нужно подключить SMS-информирование. Здесь начинается самое сложное.

Как подключить SMS-информирование?

Услуга SMS-информирования для пользователей бесплатная. Все расходы покрываются ATTO. Подключить ее можно в пунктах реализации месячных проездных билетов (список пунктов по районам), в кассах наземного метро (на данный момент все станции Кольцевой линии).

В кассах подземных станций нельзя подключить услугу SMS-информирования, потому что на указанный номер телефона должно прийти SMS-сообщение с подтверждающим кодом.

Подключить SMS-информирование также можно через инфокиоски, локации которых указаны на сайте atto.uz и в мобильном приложении в разделе «Киоски». Проблема в том, что не во всех терминалах работает эта функция или работают не все терминалы.

В компании АТТО отметили, что почти все инфокиоски, позволяющие подключить SMS-информирование, жёлтого цвета и принадлежат «Капитал Банку». Вам нужен инфокиоск с таким картоприёмником — в него карта просто вставляется.





А не с таким, который «проглатывает» карту.





Вот как подключить SMS-информирование через инфокиоск

Как оплатить проезд мобильным телефоном?

SMS-информирование подключено, а мобильное приложение ATTO.UZ установлено. Теперь можно оплатить проезд и мобильным телефоном.

Оплата проезда телефоном в автобусе

Важно. Если у вас iPhone, вы не сможете оплатить проезд в автобусе телефоном.

Оплатить проезд телефоном в автобусе получится только телефоном на Android, потому что оплата проходит через систему NFC, которой на «яблочных» носителях у ATTO нет. В компании говорят, что для подключения NFC на мобильных телефонах iOS нужно получить сертификацию в компании Apple. У ATTO такие планы есть, но это очень долгий процесс, заявили в компании.

Для оплаты проезда в автобусе телефоном на Android нужно:

открыть приложение ATTO Uz;

выбрать в главном меню «Оплатить через NFC»

и в течение трёх минут приложить телефон задней стороной к мобильному или стационарному валидатору.

Статус оплаты проверяем методом «светофора».

Пока не все стационарные валидаторы принимают оплату через NFC. Для этого нужно обновить прошивку всех стационарных валидаторов. К отмене приёма наличной оплаты АТТО обещает обновить все устройства.

Оплата проезда телефоном в метро

Оплатить проезд в метро можно устройствами и на Android, и yf iOS. Разберём все варианты оплаты.

NFC-оплата на устройства с Android

Устройства на Android позволяют оплатить проезд в метрополитене с помощью NFC и по уникальному QR-коду. Для этого нужен интернет. Если вы не являетесь абонентом Metrotelecom (доступа в интернет в подземных вестибюлях станций метрополитена нет), тогда часть операций нужно выполнить на поверхности.

Для оплаты проезда через NFC нужно:

открыть приложение ATTO — на поверхности;

выбрать в главном меню «Оплатить через NFC» — на поверхности;

у вас будет три минуты, чтобы приложить телефон задней стороной к валидатору на турникете.

Абоненты Metrotelecom могут выполнить два первых шага в подземных вестибюлях станций метро. В наземных вестибюлях все функции работают при активном интернете.

Оплата проезда в метро телефоном через QR-код — Android и iOS

Оплата проезда через QR-код работает только в метрополитене, но на мобильных устройствах с Android и iOS.

Для оплаты проезда через QR-код также нужен доступ в интернет. Если вы не являетесь абонентом Metrotelecom, часть операций также необходимо выполнить на поверхности.

Для оплаты проезда через QR-код нужно:

открыть приложение ATTO Uz — на поверхности;

выбрать в главном меню «Оплатить через QR-код в метро», затем выбрать одну из станций метро — на поверхности;

у вас будет три минуты, чтобы показать QR-код на экране своего мобильного телефона QR-код-ридеру на турникете.

QR-код-ридер на турникете — сверху в синем кружочке, под ним валидатор.

Абоненты Metrotelecom могут выполнить два первых шага в подземных вестибюлях станций метро. В наземных вестибюлях все функции работают при активном интернете.

Важно. QR-коды для метро действуют только на выбранной станции метрополитена.

Я потерял транспортную карту. На ней было много денег. Что делать?

Заблокировать карту. Можно позвонить по номеру телефона службы поддержки 78−140−08−08. Или заблокировать карту в приложении ATTO.Uz. Нашедший карту человек не сможет оплатить проезд заблокированной картой.

Важно. Если ваша карта не привязана к приложению ATTO.Uz, человек, нашедший карту, может привязать её самостоятельно. Транспортные карты могут быть привязаны к приложению ATTO.Uz только на одном устройстве. Если вы не хотите пользоваться мобильным приложением, можно подключить услугу SMS-информирования в целях безопасности. Тогда в случае утери транспортной карты нашедший её человек не сможет зарегистрировать карту в приложении ATTO.Uz на своем мобильном устройстве, если не введёт код, который будет отправлен на номер телефона, к которому подключена услуга SMS-информирования.

Важно. Чтобы заблокировать карту через приложение, на её балансе должно быть не менее 1400 сумов, иначе функция «Блокировать» в выпадающем меню не появится.

Для возврата средств на новую карту, придётся ехать в офис компании ATTO (локация). Но в компании говорят, что это временно.

Скоро пользователи смогут переводить средства с карты на карту, и тогда для возврата средств не нужно будет ездить в офис.

В ATTO также рекомендуют подключать услугу SMS-информирован, что мошенники могут самостоятельно привязать карту к своему номеру телефона и своему мобильному устройству, запомнив последние 8 цифр вашей транспортной карты, и оплачивать проезд телефоном через NFC в автобусе и метро или QR-кодом в метро.

Чтобы разблокировать карту, в выпадающем меню нужно выбрать «Разблокировать».

У меня нет смартфона. Как мне узнать баланс или заблокировать карту в случае утери?

Если вы потеряли транспортную карту, обратитесь в колл-центр ATTO по номеру 78−140−08−08. Баланс можно узнать в инфокиосках (карта инфокиосков есть на сайте atto.uz), во всех кассах метрополитена, пунктах реализации месячных проездных билетов или позвонив в колл-центр ATTO.

У меня испортилась карта. Что делать?

Неисправность карты может возникнуть по двум причинам: карта была повреждена вследствие механического воздействия или вследствие электромагнитного или температурного воздействия.

Пользователям транспортных карт нужно быть внимательными к условиям хранения карт и их использованию.

Карту не рекомендуется хранить вместе с мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой, а также вблизи металлических предметов и других магнитных носителей/устройств. Это правила мирового стандарта.

Если транспортная карта все-таки испортилась, нужно обратиться в колл-центр ATTO по номеру 78− 140−08−08 для получения инструкций по замене карты. При первом обращении пользователя по замене неработающей транспортной карты новая будет предоставлена бесплатно. Средства со старой карты будут переведены на новую.

Ко мне ненадолго приехали гости. Им тоже нужна транспортная карта?

Если не купить гостям транспортную карту, придётся ждать по 6 минут между оплатой проезда за каждого пассажира. Изначально это было необходимо, чтобы пассажир случайно не оплатил проезд два раза.

Есть и другие причины. Вот что говорят в компании АТТО по этому поводу:

«Мы смотрим на карту, как на персональный инструмент человека. Если у вас есть бумажный проездной, им два-три человека одновременно не пользуются. В случае если транспортная карта не будет позиционироваться как индивидуальный инструмент для оплаты проезда для каждого пассажира, запланированная реализация функционала безлимитных и пересадочных тарифов будет фактически невозможна».

Кроме того, специалисты ATTO должны видеть, как перемещаются пассажиры, чтобы анализировать пользование общественным транспортом и предоставлять эти данные Управлению транспорта, которое, в свою очередь, будет открывать новые маршруты, менять трассу их движения, закрывать нерентабельные маршруты и вводить новые тарифные планы.

Использование транспортных карт несколькими пассажирами одновременно исказит статистику, говорят в компании.

Что за 6 минут между оплатой проезда? А если я окажусь в другом автобусе или в метро через 2 минуты?

Временное ограничение в 6 минут между оплатой проезда распространяется на оплату проезда через один валидатор. Большинство трёхдверных автобусов уже оснащены одним стационарным валидатором, у каждого кондуктора есть мобильный валидатор. Сейчас стационарный и мобильный валидаторы одного маршрута считаются разными устройствами. Фактически можно оплатить проезд за двоих через разные валидаторы в одном автобусе.

В АТТО сообщили, что при установке стационарных валидаторов на все двери трёхдверных автобусов один валидатор будет считаться главным, а два других — ведомыми.

Важно. В метрополитене ограничение в 6 минут также распространяется на один валидатор. Если пассажир видит успешную оплату на валидаторе (зеленая галочка), то транзакция была успешной. Тот факт, что турникет заклинил, не значит, что оплата не прошла. Не нужно прикладывать карту к другому валидатору — так вы оплатите проезд два раза. Контролёр метро должен пропустить пассажира через турникет, а не отправлять к следующему. Доказать дежурному контролёру факт успешной оплаты можно, повторно приложив транспортную или банковскую карту или телефон к валидатору на турникете, который не открылся. На экране валидатора отобразится точное время оплаты проезда.

Я поменял номер телефона. Как привязать транспортную карту к новому номеру?

Сначала удалите карту из приложения, нажав на три точки.





Удалите приложение и установите его заново, зарегистрировав на новый номер телефона. Зарегистрируйте транспортную карту.

Для подключения услуги SMS-информирования к новому номеру телефона отключите SMS-информирование в инфокиоске и подключите его заново.

Наличная оплата проезда отменяется. Как насчёт тарифных планов?

С 1 января Управление транспорта Ташкента вводит тарифные планы на 5, 10, 15, 20 и 30 дней.

Важно. В январе можно будет приобрести только 30-дневный тарифный план.

Стоимость 30-дневного тарифного плана равна стоимости месячного проездного билета:

166 тысяч сумов — для населения, не имеющего право льготного проезда, — автобус и метро;

120 тысяч сумов — для населения, не имеющего право льготного проезда, — автобус.

83 тысячи сумов — для пенсионеров, студентов и учащихся — автобус и метро.

60 тысяч сумов — для пенсионеров, студентов и учащихся — автобус.

При использовании тарифных планов количество поездок и пересадок не ограничивается. Но это не означает, что можно оплачивать проезд за нескольких пассажиров одновременно. В АТТО объясняют: сегодня одним месячным проездным билетом также не могут одновременно пользоваться несколько человек.

Представим ситуацию. У вас есть транспортная карта и куплен 5-дневный пакет. Вы сели в автобус с другом и захотели оплатить проезд за двоих одной транспортной картой. Вы приложили карту к мобильному или стационарному валидатору и оплатили проезд за себя. Если через 6 минут вы захотите оплатить проезд за друга, приложив карту к тому же валидатору, с вашей карты снимется 1400 сумов. Если на балансе нет средств, карта попадёт в чёрный список. Правда, если вы приложите карту к другому валидатору в этом же автобусе, то проезд засчитается в рамках тарифного плана.

В метро действует аналогичное правило, потому что каждый турникет является независимым от других валидатором.

Важно. В отличие от традиционных проездных, рассчитанных на использование с первого до последнего числа месяца, тарифные планы транспортных карт активируются в день первой валидации.

Что это означает?

Предположим, 1 января вы купили тарифный план на 30 дней, но начнёте пользоваться общественным транспортом только 15 января. Значит, 15 января — день первой валидации, и тариф истечёт через 15 февраля дней.

Мне не всегда выгодно покупать тарифный план. Есть другие способы оплаты?

Да. Просто пополните баланс транспортной карты и оплачивайте проезд по предельному тарифу — по 1400 сумов за поездку.

Могу ли я купить тарифный план заранее и до его активации платить по предельному тарифу?

Нет. Если вы купили тарифный план на 5, 10, 15, 20 или 30 дней, у вас нет возможности переключиться на режим оплаты проезда по предельному тарифу.

Я студент / пенсионер / школьник. Мне выгодно покупать тарифный план только в определённые месяцы года. Значит, мне нужно купить синюю карту для населения, чтобы оплачивать проезд разово — по 1400 сумов?

Необязательно покупать тарифный план на льготную карту. Ей можно пользоваться так же, как и обычной картой для населения, оплачивая по 1400 сумов за проезд.

Важно. Транспортная карта для пенсионеров, студентов и учащихся даёт 50-процентную льготу только на тарифные планы. Если вы не приобретаете тарифный план на льготную транспортную карту, то платите по предельному тарифу — 1400 сумов.

В АТТО объяснили это тем, что пенсионеры, студенты и школьники сегодня имеют льготу на оплату проезда только при покупке месячного проездного. При разовой оплате проезда эти категории граждан платят по предельному тарифу.

Очень важно. Вы не сможете оплатить проезд по дневным тарифным планам через NFC и QR-код в мобильном приложении ATTO.Uz. Оператор объясняет это тем, что пассажир, купивший тарифный план, может оплачивать проезд телефоном, а транспортную карту отдать кому-то другому. К банковской карте привязать тарифные планы пока также не получится. Такая функция может появиться в следующем году.

Не хочу покупать транспортную карту. Есть другие способы бесконтактной оплаты проезда?

Есть! Вы можете оплачивать проезд и в метро, и в автобусе бесконтактными банковскими картами Humo, Visa, MasterCard и другими. В ATTO сообщили, что все стационарные валидаторы в автобусах принимают оплату банковскими картами. У мобильных валидаторов иногда наблюдаются сбои. Проблема решается. В метро проблем с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами нет.

Важно. Стационарные валидаторы есть только в трёхдверных автобусах.

Оплата проезда в метро телефоном по QR-коду — Click Pass, PaymeGO

Можно оплачивать проезд QR-кодом через платёжные приложения Click и Payme — даже в офлайн-режиме. Просто выберите Click Pass или Payme GO для получения QR-кода и покажите QR-код на экране смартфона QR-код-ридеру на турникете.

В Payme сообщили, что пока система работает на станциях метро «Буюк ипак йули» и «Хамид Алимджан». В течение нескольких месяцев компания охватит и другие станции.

В компании Click отметили, что оплатить проезд через Click Pass пока можно только на станции метро «Абдулла Кадыри» в вестибюле со стороны Алайского рынка. Работы по охвату других станций ведутся.

QR-код-ридер в синем кружочке.

Сейчас Управление транспорта Ташкента совместно с транспортной компанией Kalyon Ulaştırma работают над созданием транспортного мастер-плана столицы и готовит концепцию пересадочных тарифных планов (с ними поездки с пересадками будут стоить дешевле).