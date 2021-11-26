Узбекистан стал лидером по заявленным проектам в сфере энергетики среди стран Центральной Азии. Об этом говорится в отчёте Евразийского банка развития (ЕАБР).

По данным ЕАБР, объём инвестиционных проектов оценивается в 21,76 млрд долларов. Лидирующая позиция этой страны в большей степени связана с заявленным проектом по строительству АЭС стоимостью в 11 млрд долларов.





Тем не менее, Узбекистан является также лидером по развитию тепловой генерации ($6,89 млрд) и предпринимает активные усилия по развитию гидроэлектростанций ($2,55 млрд), отмечается в отчёте.

Кроме того, многосторонние банки развития (МБР) вложили в энергетику Узбекистана 4,7 млрд долларов, что также является самым высоким показателем в Центральной Азии. Согласно отчету ЕАБР, на республику приходится 46,3% инвестиций МБР в водно-энергетический комплекс (ВЭК) региона.

АЭС в Узбекистане

Согласно Концепции развития атомной энергетики в Узбекистане на 2019−2029 годы, строительство АЭС в стране намечено в 2022 году. Станция будет построена за счёт средств госбюджета Узбекистана и госкредита России.

Проект предусматривает возведение атомной электростанции с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью по 1,2 ГВт·ч в Джизакской области. В его строительстве будет участвовать российская госкорпорация «Росатом».

Гендиректор «Узатома» отмечал, что в декабре 2028 года планируется ввести в строй первый энергоблок станции, в июне 2030 года — второй блок.

В октябре 2019 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявлял, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС в Узбекистане и в начале 2020 года начать работы на площадке по строительству станции. Однако по сей момент сообщений о подписании документа не было.

При этом в ходе однодневного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября между странами было подписано 18 документов, в том числе соглашения между правительствами о сотрудничестве в области ядерной и биологической безопасности.

В начале ноября министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос строительства АЭС в Узбекистане сейчас рассматривается как с точки зрения экономической целесообразности проекта с учётом многочисленных предложений инвестиций в зелёную энергетику, так и с точки зрения его транспарентности. «Будем изучать отношение к данному вопросу общественности не только Узбекистана, но и соседних государств», — сказал он.