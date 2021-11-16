Ташкентский метрополитен и российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) подписали меморандум о взаимодействии в рамках концепции развития столичного метро. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба ТМХ.

Подписи под документом поставили генеральный директор ТМХ Кирилл Липа и начальник Ташкентского метрополитена Рахмонбек Усманов. Меморандум будет действовать в течение 2022−2032 годов.

В рамках меморандума стороны намерены взаимодействовать в развитии инфраструктуры, подвижного состава и пассажирских перевозок.

Сотрудничество также намечено во внедрении цифровой системы управления процессами, совершенствовании систем безопасности, внедрении микропроцессорных систем управления и диспетчеризации движения, интеграции сетей надземного пассажирского транспорта и метрополитена в целях повышения доступности и востребованности метрополитена. Отметим, что в октябре президент Узбекистана подписал постановление о строительстве у 7 станций метро транспортно-пересадочных узлов и у 6 станций — автопарковок.

В рамках меморандума предусмотрено содействие во внедрении на территории метрополитена системы оказания торговых и рекламных услуг, создании логистического центра для интеграции пригородного, городского пассажирского транспорта и метрополитена.

ТМХ занимается разработкой и производством вагонов метро. Подвижной состав, выпущенный в разные годы на входящих в состав холдинга предприятиях, перевозит пассажиров 19 метрополитенов в 11 странах мира, в том числе в Узбекистане.

Накануне сообщалось о планах продлить Чиланзарскую линию Ташкентского метрополитена от станции «Буюк ипак йули» до массива ТТЗ. Прорабатываются два варианта прокладки подземной линии — через улицу Мирзо Улугбека и улицу Буюк ипак йули.