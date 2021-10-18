Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 октября подписал постановление о повышении эффективности деятельности Ташкентского метрополитена. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, к 1 июля 2022 года возле семи станций метро («Беруни», «Чорсу», «Пахтакор», «Олмазор», «Туркистон», «Куйлик бозори» и «Чиланзар») будут построены транспортно-пересадочные узлы.

Кроме того, до 1 октября следующего года на шести станциях будут организованы стоянки для личного транспорта («(Туркистон», «Юнусабад», «Чиланзар» и станции 3, 4 и 5 наземной кольцевой линии).

В соответствии с документом, с 1 января должно быть запущено мобильное приложение, которое будет содержать карту линий (включая строящиеся), информацию об объектах и маршрутах общественного транспорта возле каждой станции, расписание движения поездов. С помощью приложения также можно будет производить оплату проезда.

До 1 апреля следующего года на надземной кольцевой линии должна быть запущена бесплатная сеть Wi-Fi, а на подземных станциях появится возможность пользоваться услугами мобильных операторов.

Постановлением также утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности перевозки пассажиров и движения поездов метрополитена на 2021−2023 годы.

Ранее мы сообщили, что согласно этому же постановлению метрополитен выводится из состава «Узбекистон темир йуллари» и передаётся в подчинение Министерства транспорта Узбекистана как государственное унитарное предприятие.