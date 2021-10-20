В метрополитене Ташкента планируется выделять места для бизнеса и торговли, сообщили представители метро на брифинге в АИМК в среду.

Постановлением президента от 16 октября утверждена «дорожная карта», один из пунктов которой направление на улучшение финансового состояния ГУП «Тошкент метрополитени». В частности, планируется принять меры по повышению объёмов перевозки пассажиров, оказанию услуг, рекламной и торговой деятельности.

По словам представителей предприятия, под этим подразумевается организация площадок для торговли и оказания услуг «на подземных и надземных станциях». Их будут сдавать в аренду предпринимателям на основе онлайн-аукциона, отметил Spot.

Кроме того, планируется увеличить показ рекламных материалов в 3−4 раза за счёт установки новых экранов. Собранные деньги будут направлены на обслуживание путей и инфраструктуры метро, модернизацию имеющихся и покупку новых поездов, а также запчастей к ним.

Специальная рабочая группа под руководством замначальника Ташентского метрополитена займётся исследованием пассажиропотока, внедрением порядка размещения в метро рекламы, финансово-экономическим развитием метрополитена, а также внедрением цифровых технологий и бесплатного Wi-Fi на станциях.

В апреле бывший глава Ташкентского метрополитена Ойбек Худойкулов сообщал, что «подземка» в среднем зарабатывает 10,5 млрд сумов в месяц, из этой суммы 8,5 млрд сумов направляется на выплату зарплат 4200 сотрудникам метро, еще более 3−3,5 млрд сумов — на оплату электроэнергии. При планировании расходов на следующий год предприятие из-за нехватки средств направляет расчёты Министерству финансов. В частности, в 2021 году государство выделило метро субсидии на 45 млрд сумов.

Ранее мы писали, что согласно этому же постановлению «Тошкент метрополитени» выводится из состава «Узбекистон темир йуллари» и передаётся в подчинение Минтранса. В Ташкентский метрополитен будут привлечены зарубежный специалист на должность заместителя начальника по цифровизации, а также консультанты с зарубежным опытом для разработки стратегии повышения эффективности деятельности подземки.