Агентство «Узавиация» ввело санкции в отношении российской авиакомпании iFly Airlines в виде временного запрета на осуществление полётов в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Перевозчик организовал продажу авиабилетов на чартерные рейсы между городами Узбекистана и России, не получив необходимые разрешения и грубо нарушив действующие правила, говорится в сообщении.

В ноябре компания продала билеты на рейсы «Москва — Ургенч — Санкт-Петербург — Ургенч — Москва», «Навои — Москва» и «Санкт-Петербург — Навои — Санкт-Петербург». Пассажиры прибывали в указанное время в аэропорты и обнаруживали, что рейсов нет в расписании.

Компания Uzbekistan Airports сообщала, что 8 ноября в аэропорту Навои скопилось около 200 человек, собиравшихся улететь рейсами IFly по маршрутам «Навои — Москва» и «Навои — Санкт-Петербург». Билеты они приобрели в филиалах компании «Восток Бухара» в Самарканде, Бухаре и Ургенче. Им пообещали вернуть деньги за билеты.

5 ноября около 300 человек скопилось в аэропорту Ургенча. У них были билеты на рейс iFly в Москву, которого не было в расписании. После урегулирования ситуации из Москвы был направлен самолёт.

В сообщении Минтранса говорится, что если авиакомпания продолжит нарушать требования, выданные ей эксплуатационные разрешения будут отменены.

С расписанием запланированных чартерных рейсов можно знакомиться на сайте «Узавиации».