Пресс-служба Uzbekistan Airports прокомментировала появившиеся в социальных сетях сообщения о скоплении пассажиров в аэропорту Ургенча 4 октября.

По данным компании, начиная примерно с 02:00 ночи в аэропорт стали прибывать пассажиры, собирающиеся улететь в Москву на чартерном рейсе российской авиакомпании iFly Airlines, которого не было в расписании. Пассажиры сообщили, что билеты были куплены через компанию Avia Market. Всего было продано 290 билетов.

Пассажиры были размещены в зале вылета, для них были организованы дополнительные стулья и скамейки. Выяснилось, что Avia Market не согласовала рейс с Министерством транспорта Узбекистана и не подготовила вовремя необходимую документацию.

После урегулирования ситуации из Москвы в Ургенч вылетел самолет А330. Как уточнили «Газете.uz» в Uzbekistan Airports, самолёт вылетел в 21:30.

Похожий случай произошёл в среду. В аэропорту Ташкента скопилось более 200 человек, которые не могли улететь в Стамбул. Туркомпания Asia Luxe Travel, организовавшая рейс, сообщала, что задержка была вызвана затянувшимся процессом получения разрешения. Пассажиры улетели резервным самолётом, выделенным Минтрансом.