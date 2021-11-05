Пресс-служба Uzbekistan Airports прокомментировала появившиеся в социальных сетях сообщения о скоплении пассажиров в аэропорту Ургенча 4 октября.
По данным компании, начиная примерно с 02:00 ночи в аэропорт стали прибывать пассажиры, собирающиеся улететь в Москву на чартерном рейсе российской авиакомпании iFly Airlines, которого не было в расписании. Пассажиры сообщили, что билеты были куплены через компанию Avia Market. Всего было продано 290 билетов.
Пассажиры были размещены в зале вылета, для них были организованы дополнительные стулья и скамейки. Выяснилось, что Avia Market не согласовала рейс с Министерством транспорта Узбекистана и не подготовила вовремя необходимую документацию.
После урегулирования ситуации из Москвы в Ургенч вылетел самолет А330. Как уточнили «Газете.uz» в Uzbekistan Airports, самолёт вылетел в 21:30.
Похожий случай произошёл в среду. В аэропорту Ташкента скопилось более 200 человек, которые не могли улететь в Стамбул. Туркомпания Asia Luxe Travel, организовавшая рейс, сообщала, что задержка была вызвана затянувшимся процессом получения разрешения. Пассажиры улетели резервным самолётом, выделенным Минтрансом.
Zafar Karimov
Все это делается чтобы показать насколько частный бизнес не хороший и не выполняет свои обязательства. Как итог обращайтесь в госорганизации даже если их услуги три раза дороже. Мой друг хотел организовать поездку в Мекку в 2018. Людей заплативших за поездку просто не пустили на рейс сказав что и у них были липовые визы в Саудовскую Аравию. Перед отправкой всех домой, сказали следующий раз пользуйтесь услугами Государственного Комитета по делам Религии, а не частных компаний. Вот вам и вся суть вопроса.