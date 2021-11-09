Фарход Эргашбоевич Дехканов назначен начальником Ташкентского городского управления по экологии и охране окружающей среды.

До этого он занимал пост первого заместителя начальника и исполнял обязанности главы городского управления.

Фарход Дехканов родился в 1980 году, специальность: экология и охрана окружающей среды.

Новый руководитель также назначен в Ферганском областном управлении по экологии и охране окружающей среды.

Им стал Бахромжон Азимович Жуманов, ранее работавший заместителем директора ГУП «Центр государственной экологической сертификации и стандартизации» при Госкомэкологии. Родился в 1970 году, по специальности учёный-агроном.

В сообщениях Госкомэкологии отмечается, что оба новых руководителя были приняты на работе на основе открытого конкурса, объявленного комитетом через сайт Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана vacancy.argos.uz. Они прошли тестирование, набрав 82,5 и 80 баллов соответственно, и собеседование конкурсной комиссии Госкомэкологии.